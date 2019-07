ലോകഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് കാൽനൂറ്റാണ്ട്. സെൽഫ് ഗോളിന് സ്വന്തം ജീവൻ വിലയായി നൽകേണ്ടിവന്ന ആന്ദ്രേ എസ്‌കോബാറിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ 25–ാം വാർഷികമാണ് ഇന്ന്. സെൽഫ് ഗോൾ എന്നാൽ മരണം എന്നുകൂടി അർഥമുണ്ടെന്ന് ലോകമറിഞ്ഞത് 1994 ജൂലൈ രണ്ടിന് കൊളംബിയയുടെ ഡിഫൻഡർ എസ്‌കോബാറിന്റെ മരണത്തിലൂടെയാണ്. എസ്കോബാറിന്റെ സെൽഫ് ഗോളിനും മരണത്തിനും വഴിവച്ചത് 1994ൽ അമേരിക്കയിൽ അരങ്ങേറിയ ലോകകപ്പാണ്. ഫുട്‌ബോൾ ലോകത്ത് ഒരു രക്‌തസാക്ഷിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആന്ദ്രേ എസ്‌കോബാറായിരിക്കും.

1994 ജൂൺ 22. അമേരിക്കയിൽ അരങ്ങേറിയ 15–ാമത് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെ കൊളംബിയയുടെ രണ്ടാം മത്സരം. എതിരാളികൾ ആതിഥേയരും ദുർബലരുമായ അമേരിക്ക. മത്സരം നടക്കുന്നത് പാസദേനയിലെ റോസ് ബൗൾ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ. അക്കുറി കപ്പ് ഉയർത്താൻ സാക്ഷാൽ പെലെ കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചത് വാൾഡറാമ നയിച്ച കൊളംബിയയ്ക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ അമേരിക്കയുമായുളള മത്സരത്തിനു മുൻപു തന്നെ കൊളംബിയ ആദ്യ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു– റുമാനിയയോട് (1–3). ക്വാർട്ടറിലേക്കു കടക്കണമെങ്കിൽ കൊളംബിയയ്‌ക്ക് വിജയം അനവാര്യം. 93, 194 കാണികളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊളംബിയ എത്തിയത് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ.

എന്നാൽ, ആദ്യ പകുതിയുടെ 34–ാം മിനിറ്റിൽതന്നെ ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ജോൺ ഹാർക്‌സ് ഇടത്തുനിന്ന് നൽകിയ ക്രോസ് അടിച്ചകറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കൊളംബിയൻ ഡീപ് ഡിഫൻഡർ എസ്‌കോബാറിന്റെ കാലിൽത്തട്ടി, വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് കൊളംബിയൻ ഗോൾ വലയിലേക്കു നീങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്‌ഥാനം തെറ്റി നിൽക്കുകയായിരുന്ന കൊളംബിയൻ ഗോളി ഓസ്‌കർ കൊർഡൊസെയ്‌ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മുൻപ് പന്ത് സ്വന്തം ഗോൾ വലയിൽ പതിച്ചു. ഇടങ്കാലനായ എസ്‌കോ, വലതുഭാഗത്തുനിന്നു വന്ന താഴ്‌ന്ന ക്രോസ് വലങ്കാലുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അബദ്ധമായത്.

52–ാം മിനിറ്റിൽ എർനിസ്‌റ്റുവാർട്ട് അമേരിക്കയുടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. കൊളംബിയയുടെ ആശ്വാസഗോൾ അഡോൾഫോ വാലെൻസിയ നേടിയെങ്കിലും അമേരിക്ക 2–1ന് വിജയം സ്വന്തം കൈപ്പടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു. 1950നുശേഷം അമേരിക്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ നേടുന്ന ആദ്യ ജയം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ വിജയത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. (ഇതിനു മുൻപ് അമേരിക്ക വിജയിക്കുന്നത് 1950ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയായിരുന്നു, 1–0ന്). ഇതോടൊപ്പം കൊളംബിയയ്‌ക്ക് പുറത്തേക്കുളള വഴിയും തെളിഞ്ഞു.

അവസാന മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിനെതിരെ വിജയം നേടാനായെങ്കിലും ലഭ്യമായ മൂന്നു പോയിന്റുകൾ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കാൻ മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ആ ലോകകപ്പിൽനിന്ന് പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന നാണക്കേട് കൊളംബിയയുടെ മേലായി. ദു:ഖഭാരവുമായി ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്നിറങ്ങിയ എസ്‌കോബാർ ‘ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല’ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ വിധി ആ ജീവിതം അധിക ദിവസം നീട്ടിയില്ല എന്നത് വിരോധാഭാസം.

എസ്‌കോബാറിന്റെ പിഴവ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റും സഹകളിക്കാരും പൊറുത്തെങ്കിലും കൊളംബിയയിലെ മാഫിയയ്ക്ക് മറക്കാനായില്ല. തോൽവിക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്‌ച തികയും മുൻപെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൽഫ് ഗോളിന് പിഴവു നൽകേണ്ടിവന്നു, അതും സ്വന്തം ജീവൻ. ഒരു പക്ഷേ കായികചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവ സംഭവങ്ങളിലൊന്ന്.

കൊളംബിയയുടെ തോൽവിയും എസ്‌കോബാറിന്റെ സെൽഫ്‌ഗോളും കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്‌ച കടന്നുപോയി. ജൂലൈ ഒന്ന്. വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം. ലോകമയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിന്റെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് കൊളംബിയയെങ്കിൽ ഈ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒക്കെ സിരാകേന്ദ്രമാണ് കൊളംബിയൻ നഗരമായ മെഡലിൻ. ബാറിലും നിശാക്ലബിലുമൊക്കെയായി എസ്‌കോയും കൂട്ടുകാരും സമയം ഏറെ ചിലവഴിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും നേരം പുലർച്ചെയായി.

ജൂലൈ രണ്ട്, പുലർച്ചെ മൂന്നു മണി. അവിടുത്തെ ഒരു നിശാക്ലബിലെ റസ്‌റ്റോറൻറിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അടുത്ത മേശയിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 12 പേരുടെ സംഘം എസ്‌കോയെ വളഞ്ഞത്. സെൽഫ് ഗോളടിച്ചു നാടിനു നാണക്കേടുണ്ടാക്കി എന്നാക്രോശിച്ച് അവർ എസ്‌കോയെ തെറി പറഞ്ഞു. വാക്കേറ്റം മൂത്തപ്പോൾ ആക്രമികളിലൊരാൾ തൊക്കേടുത്തു നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. 12 വെടിയുണ്ടകൾ എസ്‌കോയുടെ ശരീരത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറി. വെടിയുതിർക്കുമ്പോൾ ‘ഗോൾ’ എന്ന് ആക്രമികൾ അലറിവിളിച്ചിരുന്നത്രെ. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും എസ്‌കോയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

എസ്‌കോയുടെ കൊലപാതകം ഫുട്‌ബോളിനെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ദുരന്തം കൊളംബിയയെ ആകെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് സീസർ ഗവിറിയ പറഞ്ഞത്. എസ്‌കോയുടെ മരണത്തിനുശേഷം നടന്ന ലോകകപ്പിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഒരു മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിച്ചാണു കളി തുടങ്ങിയതുപോലും. കൊളംബിയൻ ഫുട്‌ബോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന മാഫിയയാണു കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

കൊളംബിയൻ കളിക്കാരെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്‌ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഈ മാഫിയ എന്നും ഭീഷണിയുടെ സ്വരം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുളള ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് ടീമിന് ഒരു ഭീഷണി ഫാക്‌സ് രൂപത്തിൽ വന്നിരുന്നു. മിഡ് ഫീൽഡർ ഗബ്രിയേൽ ഗോമസിനെയും കോച്ച് മൗടുറാനയെയും വധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോമസിനെ കളിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഒടുവിൽ ഗോമസിന് ടീം ‘വിശ്രമം’ നൽകി. ടീം കോംപിനേഷൻ ആകെ മാറി. ഫലമോ കൊളംബിയയുടെ പരാജയവും.

∙ എസ്കോബാർ– ജീവിതരേഖ

1967 മാർച്ച് 31ന് മെഡിലിനിൽ ജനിച്ച എസ്‌കോ കൊളംബിയയുടെ ഏറ്റവും പക്വതയാർന്ന കളിക്കാരൻ എന്ന പേരാണു സ്വന്തമാക്കിയത്. കൊളംബിയൻ ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം വില്ലിങ്‌ടൻ ഓർട്ടസിനെ ആരാധിച്ചു കൽപ്പന്തുകളിയിലേക്കു വന്ന ഈ നീണ്ട മെലിഞ്ഞ പൊക്കക്കാരൻ ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത, സമ്മർദം പുറത്തുകാട്ടാത്ത താരമായിരുന്നു. കൊളംബിയയുടെ രണ്ടം നമ്പർ ജഴ്‌സിക്കാരൻ. സ്വന്തം ക്ലബ്ബായ അതിലറ്റിറോ നാസ്യനലിന്റെ പല നേട്ടങ്ങളിലും പങ്കാളി. 1989ൽ കൊളംബിയൻ ലീഗും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ക്ലബ് ചാംപ്യൻഷിപ്പും അതിലറ്റിറോയ്‌ക്കു നേടാനായത് എസ്‌കോയുടെ കൂടി കഴിവുകൊണ്ടാണ്. 56 തവണ ദേശീയ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുമ്പോൾ പ്രായം 27 വയസ്.

English Summary: 25 years on, the murder of Colombia captain Andres Escobar remains one of the World Cup's most tragic stories