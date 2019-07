ഫ്രാങ്ക് ലംപാർഡ് വീണ്ടും ചെൽസിയിൽ; ഇക്കുറി മുഖ്യ പരിശീലകൻ

ലണ്ടൻ ∙ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികം ചെൽസിയുടെ മധ്യനിര ഭരിച്ച ഫ്രാങ്ക് ലംപാർഡ് പഴയ തട്ടകത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ പരിശീലകൻ മൗറീസിയോ സാറിയുടെ പിൻഗാമിയായി നീലപ്പടയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായാണ് ലംപാർഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ്. മൂന്നു വർഷത്തേക്കാണ് കരാറെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ഡെർബി കൗണ്ടിയുടെ പരിശീലകനായിരുന്നു ലംപാർഡ‍്. ഡെർബിയെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് ഫൈനൽസ് വരെയെത്തിച്ചതിന്റെ ചാരിതാർഥ്യത്തോടെയാണ് ലംപാർഡ് ചെൽസിയിലെത്തുന്നത്. ലംപാർഡിനൊപ്പം ചെൽസിയിൽ കളിച്ച പീറ്റർ ചെക്ക് ക്ലബ്ബിന്റെ സാങ്കേതിക ഉപദേശകനായി കഴിഞ്ഞ മാസം ചുമതലയേറ്റിരുന്നു.

2001ൽ വെസ്‌റ്റ്‌ഹാം യുണൈറ്റഡിൽനിന്ന് 1.1 കോടി പൗണ്ടിനാണ് ലംപാർഡ് സ്‌റ്റാംഫോർഡ്‌ബ്രിജിലെത്തിയത്. ചെൽസിക്കൊപ്പം മൂന്നു പ്രീമിയർ ലീഗും നാലു എഫ്‌എ കപ്പുകളും ഒന്നു വീതം യൂറോപ ലീഗും ചാംപ്യൻസ് ലീഗും നേടി. 211 ഗോളുകളുമായി ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് ഗോൾ സ്‌കോറർ കൂടിയാണ്. ഹോസെ മൊറീഞ്ഞോ ചെൽസി കോച്ചായതിനു ശേഷമാണ് ക്ലബ്ബിൽ ലംപാർഡിന്റെ നല്ലകാലം തെളിഞ്ഞത്. ക്യാപ്‌റ്റൻ ജോൺ ടെറിക്കു പരുക്കേറ്റതിനാൽ 2012ൽ ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെ തോൽപ്പിച്ച് ചെൽസി ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായപ്പോൾ കപ്പുയർത്തിയതും ലാംപാർഡ്‌ തന്നെ.

English Summary: Chelsea have appointed former midfielder Frank Lampard as their manager on a three-year deal.