ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പ്: സഹലും ജോബിയും അനസും 25 അംഗടീമിൽ

അഹമ്മദാബാദ്∙ ജൂലൈ ഏഴിനു തുടങ്ങുന്ന ഇന്റര്‍കോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പ് ഫുട്ബോളിനുള്ള 25 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ കോച്ച് ഇഗോർ സ്റ്റിമാച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദിവസങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന പരിശീലന ക്യാംപിൽനിന്നാണ് 25 പേരെ സ്റ്റിമാച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മലയാളി താരങ്ങളായ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, ജോബി ജസ്റ്റിൻ, അനസ് എടത്തൊടിക എന്നിവർ 25 അംഗ ടീമില്‍ ഇടംനേടി.



ഇന്ത്യൻ ആരോസ് യുവതാരം നരേന്ദർ ഗെലോട്ട്, മന്ദർ റാവു ദേശായി എന്നിവരാണ് ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങൾ. നിലവിലെ പട്ടിക വരുംദിവസങ്ങളിൽ 23 ആക്കി ചുരുക്കും. മുംബൈയിലെ പരിശീലനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ശനിയാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിലെത്തും. പത്തു താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് 25 അംഗ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മുതിർന്ന താരം ബൽവന്ദ് സിങും ജാക്കീചന്ദ് സിങും പുറത്തായവരിൽപെടും.



മൽസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും കളി നിരീക്ഷിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും സ്റ്റിമാച്ച് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ജൂലൈ ഏഴിന് അഹമ്മദാബാദിലാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിന് കിക്കോഫ്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമേ സിറിയ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉത്തരകൊറിയ ടീമുകളാണ് ടൂർ‌ണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. താജിക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മൽസരം.



25 അംഗ പട്ടിക



ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു, അമരീന്ദർ സിങ്, കമല്‍ജിത് സിങ്, പ്രീതം കോട്ടാൽ, രാഹുൽ ബേക്കെ, സന്ദേശ് ജിങ്കാൻ, ആദില്‍ ഖാൻ, അനസ് എടത്തൊടിക, നരേന്ദർ ഗെലോട്ട്, സുഭാശിഷ് ബോസ്, ജെറി ലാലിൻസ്വാല, ഉദാന്തസിങ്, ബ്രാന്റൻ ഫെർണാണ്ടസ്, അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ, പ്രണോയ് ഹൽദാർ, റോളിൻ ബോർജസ്, വിനിത് റായ്, സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, അമർജിത് സിങ് കിയാം, ലാലിൻസുവാല ചാങ്തേ, മന്ദർറാവു ദേശായ്, ജോബി ജസ്റ്റിൻ, സുനിൽ‌ ഛേത്രി, ഫറൂഖ് ചൗധരി, മന്‍വീർ സിങ്.



English Summary: Igor Stimac named a list of 25 for Indias campaign