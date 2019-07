ട്രംപിനെ ‘തോൽപ്പിച്ച്’ യുഎസ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം; ഇത് രാഷ്ട്രീയ ജയം!

‘ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ഗോളടിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലിരുന്ന് കാണാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷം’– ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഹോളണ്ടിനെതിരെ യുഎസ്എ ജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുഎസ് ബഹിരാകാശ യാത്രിക സ്കോട്ട് കെല്ലിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ. 2015ൽ ജപ്പാനെ തോൽപ്പിച്ച് യുഎസ് കിരീടം ചൂടുമ്പോൾ കെല്ലി ബഹിരാകാശത്തായിരുന്നു–രാജ്യാന്തര സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ!

കായികനേട്ടങ്ങൾ ഒട്ടും പുതുമയല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഈ ലോകകപ്പ് നേട്ടം പതിവില്ലാത്ത വിധം അമേരിക്ക ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമാതാരങ്ങളും സാഹിത്യകാരുമെല്ലാം ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ‌ തിരക്കു കൂട്ടുന്നു. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല അതിനു കാരണം. രാഷ്ട്രീയം കൂടിയാണ്!

∙ ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റിൽ...

യുഎസ് ടീമിലെ സൂപ്പർ താരമായ മെഗാൻ റപീനോ ലോകകപ്പിനിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം. ടീം ജേതാക്കളായ ശേഷം വൈറ്റ്ഹൗസിലേക്കു ക്ഷണം കിട്ടിയാലും ആ നശിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു താൻ പോകില്ല എന്നായിരുന്നു റപീനോയുടെ പ്രതികരണം. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ടായിരുന്നു റപീനോയുടെ വാക്കുകൾ. പതിവു പോലെ ട്രംപ് ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു. ‘റപീനോ മഹത്തായ ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം. ആദ്യം നന്നായി കളിക്കൂ, എന്നിട്ടാകാം വാചകമടി..’ എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. കളിക്കളത്തിലാണ് റപീനോ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത്.

പ്രീ–ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ. ഫൈനലിൽ ഹോളണ്ടിനെതിരെയും ഗോൾ നേടിയ റപീനോ ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ ഒരാളാവുകയും ചെയ്തു. ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള സമ്മാനത്തുകയിൽ പുരുഷ–വനിതാ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരെ ഫിഫയ്ക്കെതിരെയും റപീനോ പ്രതികരിച്ചു. റപീനോയുടെ പല നിലപാടുൾക്കും ടീമിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണയുമുണ്ടായിരുന്നു. സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഗോളടിച്ച ശേഷം ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ച അലക്സ് മോർഗൻ എന്താണുദേശിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

∙ ഹിലരി ഒരു മുഴം മുൻപേ...

വനിതാ ടീമിന്റെ ജയത്തിൽ ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപേ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഹിലരി ഗോളടിച്ചു. ‘വീണ്ടും ലോക ചാംപ്യന്മ‍ാർ, പെൺകുട്ടികളെപ്പോലെ കളിച്ചതിനു നന്ദി..’ എന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിനോടു തോറ്റ ഹിലരിയുടെ ട്വീറ്റ്. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ബറാക് ഒബാമ, ബിൽ ക്ലിന്റൻ, മുൻ പ്രഥമ വനിത മിഷേൽ ഒബാമ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ് തുടങ്ങിയവരും അഭിനന്ദനവുമായെത്തി.

അവസാനം ഈഗോ മാറ്റിവച്ച് ട്രംപും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘ലോകകപ്പ് നേടിയ യുഎസ് വനിതാ ടീമിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഉജ്വലമായ വിജയമായിരുന്നു ഇത്..’ എന്നാൽ ടീമിനെ വൈറ്റ്ഹൗസിലേക്കു വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പോകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ടീമും!

English Summary: Trump congratulates USA on World Cup win despite confrontation with Rapinoe