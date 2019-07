ആ വലിയ പിഴവിന് കാൽനൂറ്റാണ്ട്, ബ്രസീലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനും; ഓ... ബാജിയോ!

ലോഡ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് സമാനമായിരുന്നു കാൽനൂറ്റാണ്ടുമുൻപു നടന്ന ആ ഫൈനലും. 1994ൽ അമേരിക്ക ആതിഥ്യംവഹിച്ച ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഇറ്റലിയെ മറികടന്ന് ബ്രസീൽ ജേതാക്കളായതും ഇതേപോലെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ. നിശ്ചിത സമയവും അധികമസയവും കടന്ന് പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ട മൽസരത്തിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സിലായിരുന്നു ആ കിരീടധാരണം. ഇറ്റലിയുടെ റോബർട്ടോ ബാജിയോയുടെ പിഴവ് ബ്രസീലിന് സമ്മാനിച്ചത് അവരുടെ നാലാം ലോകകപ്പ് കിരീടം.

1994ലെ 15–ാം ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ അരങ്ങേറുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ്. പണക്കൊഴുപ്പുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ടൂർണമെന്റ്. ‘ഫെയർ പ്ലേ’യ്‌ക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്ത ടൂർണമെന്റ്. മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശകരവും മികവുറ്റതുമാക്കാൻ ഫിഫ പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നിൽനിന്നുളള ടാക്ലിങ് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികളെടുത്തു, ഓഫ് സൈഡ് നിയമം ലഘൂകരിച്ചു, ഗ്രൂപ്പ് സ്‌റ്റേജ് ഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ പോയിന്റ് മൂന്നായി ഉയർത്തി. (മുൻപ് ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമായിരുന്നു). 24 ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള അവസാന ടൂർണമെന്റുകൂടിയായിരുന്നു അത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികൾ കണ്ട ലോകകപ്പ് എന്ന ഖ്യാതി 94 ടൂർണമെന്റിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് (മൊത്തം 3,587,538 കാണികൾ. ശരാശരി ഒരു മത്സരത്തിൽ 69,000 കാണികൾ). ബൾഗേറിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഉത്തേജകമരുന്ന് (‘നാസ്‌തിനോൾ’) ഉപയോഗിച്ചതിന് മറഡോണ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ലോകകപ്പിന് നാണക്കേടായി. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ‘എഫെഡ്രിൻ’ എന്ന വസ്‌തു നിരോധനപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ‘സെൽഫ് ഗോൾ’ അടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊളംബിയൻ സ്‌ട്രൈക്കർ ആന്ദ്രെ എസ്‌കോബാർ ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കുശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത് ടൂർണമെന്റിന്റെ നൊമ്പരമായി.

ആകെ 24 ടീമുകൾ, 52 മൽസരങ്ങൾ, ഒൻപത് വേദികൾ. ബൾഗേറിയയെ 2–1ന് തോൽപിച്ച് ഇറ്റലിയും സ്വീഡനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോൽപിച്ച് ബ്രസീലും ഫൈനലിൽ കടന്നു. കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷമുള്ള ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ ഫൈനലായിരുന്നു അത്. പെലെ അടക്കമുള്ള മഹാരഥൻമാർ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ ഫൈനൽ.

ജൂലൈ 17. കാലിഫോർണിയ പസഡെന റോസ് ബൗൾ സ്റ്റേഡിയം. അന്ന് മൈതാനത്തെത്തിയത് 91, 500 കാണികൾ. റൊമാരിയോ, ദുംഗ, കഫു, ബെബറ്റോ, മാർസിയോ സാന്റോസ് തുടങ്ങിയവർ ബ്രസീൽ നിരയിൽ അണിനിരന്നു. മറുപക്ഷത്ത് റോബർട്ടോ ബാജിയോ, അൽബർട്ടിനി, ബരേസി, മസാറോ തുടങ്ങിയവർ. നിശ്‌ചിത സമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയില്ല. കളി പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടു. ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ ലോകജേതാക്കളെ നിർണിയിച്ച ആദ്യ ലോകകപ്പ്. ബ്രസീൽ നിരയിൽ റൊമാരിയോ, ബ്രാങ്കോ, ദുംഗ എന്നിവർ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ മാർസിയോ സാന്റോസിന് മാത്രം പതറി. മറുഭാഗത്ത് ബറേസി ആദ്യ അവസരം തന്നെ തുലച്ചു. അൽബർട്ടിനിയും ഇവാനിയും പന്ത് നെറ്റിലെത്തിച്ചു. നാലാം കിക്കെടുത്ത മസാരൊയ്ക്കും പിഴച്ചു. ആദ്യ നാലു കിക്കുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ബ്രസീൽ 3–2ന് മുന്നിൽ.

ഇറ്റലിയുടെ അവസാന അവസരം ബാജിയോയ്ക്ക്. പരുക്കേറ്റ കാലുമായി ബാജിയോ കിക്കിനായി കുതിച്ചു. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം അഞ്ചു ഗോളുകൾ നേടിയ ബാജിയോയിൽ ഇറ്റലി പൂർണമായിവിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ലോകഫുട്ബോളിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബാജിയോ തൊടുത്ത പന്ത് അവരുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾക്കൊപ്പം ബാറിനു പുറത്തുകൂടി പറന്നു. ബ്രസീലിന് 3–2ന്റെ ജയം, ഒപ്പം ലോകകപ്പും. ജേതാക്കൾക്കുളള ട്രോഫി ബ്രസീൽ ക്യാപ്‌റ്റൻ ദുംഗ ഏറ്റുവാങ്ങി.

റഷ്യയുടെ ഒലേഗ് സാലങ്കൊ, ബൾഗേറിയയുടെ ഹ്രിസ്‌റ്റോ സ്‌റ്റോയിച്ച്‌കോവ് എന്നിവർ ആറു ഗോളു വീതംനേടി ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്‌കോറർമാരായി. മികച്ച കളിക്കാരനുളള ഫിഫയുടെ ‘ഗോൾഡൻ ബോൾ’ പുരസ്‌കാരം ബ്രസീലിന്റെ റൊമാരിയോ സ്വന്തമാക്കി.

1994 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നിർണായകമായ പെനൽറ്റി പാഴാക്കിയ ഇറ്റലിയുടെ റോബർട്ടോ ബാജിയോ നിരാശനായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷവും കിരീടനഷ്ടത്തിന്റെ പര്യായം. ബാജിയോ അന്ന് 10–ാം നമ്പർ ജഴ്‌സിധാരി. ഫ്രീകിക്ക് വിദഗ്‌ധൻ. 1994 ലോകകപ്പിൽ ഇറ്റലിയെ ഫൈനലിലേക്ക് കടത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ബാജിയോയാണ്. ഇറ്റലിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും പേറി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ‘വിശുദ്ധ പോണിടെയിൽ’ സെമിയിൽ ബൾഗേറിയയ്ക്കെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകളടക്കം അതുവരെ 5 ഗോളുകൾ ആ ടൂർണമെന്റിൽ അദ്ദേഹം നേടി.

പെനൽറ്റി നഷ്‌ടത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ ആത്മകഥ എ ഗോൾ ഇൻ ദ് സ്‌കൈയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു– ‘എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട നിമിഷം. കരിയറിൽ ഏതെങ്കിലും നിമിഷം മായിച്ചുകളയാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അതാവും ആദ്യം തുടച്ചുമാറ്റുക’. ഇറ്റലിയുടെ നായകൻ ഫ്രാങ്കോ ബറേസിയും മസാറോയുമൊക്കെ അവരുടെ ഉൗഴം കളഞ്ഞുകുളിച്ചെങ്കിലും കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷവും ആ പാപഭാരം ബാജിയയോയുടെ ചുമലിൽമാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു.



