തെളിവില്ല; പീഡന പരാതിയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കെതിരെ നടപടിയില്ല

ലൊസാഞ്ചലസ്∙ലൈംഗിക പീഡനാരോപണത്തില്‍ യുവന്റസ് ഫുട്ബോള്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കില്ല. ആരോപണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നതില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍ താരത്തിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയുമെടുക്കില്ലെന്ന് ക്ലാര്‍ക് കൗണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോര്‍ണി സ്റ്റീവ് വൂള്‍സണ്‍ അറിയിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അമേരിക്കന്‍ മോഡലായ കാതറിന്‍ മൊയോര്‍ഗയാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പത്തുവര്‍ഷം മുന്‍പ് ലാസ് വേഗാസിലെ ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് റൊണാള്‍ഡോ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. പീഡന പരാതി പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും പ്രശസ്തി നേടാനാണു ചിലരുടെ ശ്രമമെന്നും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



പലതവണ എതിര്‍ത്തിട്ടും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ബലമായി തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കാതറിൻ മൊയോർഗയുടെ പരാതി. സംഭവം പുറത്തുപറയാതിരിക്കാന്‍ ഏകദേശം മൂന്നു കോടിയോളം രൂപ റൊണാൾഡോ നല്‍കിയതായും ഇവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സമ്മതത്തോടെയാണ് എല്ലാം നടന്നതെന്നായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത്. നിശാക്ലബിൽ റൊണാൾഡോയും കാതറിനും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

English Summary: Cristiano Ronaldo To Not Face Rape Charges In USA