മിലാനിൽ മാൾഡീനി മൂന്നാം തലമുറ

മിലാൻ ∙ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിക്കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്രണയികൾക്കും സുപരിചിതമായ പേര്; മാൾഡീനി! ഇറ്റലിയിലെ മാൾഡീനി പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം തലമുറക്കാരൻ ഇതാ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ എസി മിലാൻ ജഴ്സിയിൽ കളത്തിൽ. ഇതിഹാസ താരം സെസ്സാർ മാൾഡീനിയുടെ കൊച്ചുമകൻ; എസി മിലാൻ മുൻ നായകനും ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ പാവ്‌ലോ മാൾഡീനിയുടെ മകൻ പതിനേഴുകാരൻ ഡാനിയൽ മാൾഡീനി.



എസി മിലാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ബയൺ മ്യൂനിക്കിനോടു തോറ്റ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഡാനിയൽ മാൾഡീനി സീനിയർ ടീമിൽ ആദ്യമത്സരം കളിച്ചു. ഡാനിയലിന്റെ ചേട്ടൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മാൾഡീനിക്കു നേടാൻ കഴിയാതെ പോയ അസുലഭ ഭാഗ്യം. മുത്തച്ഛന്റെയും അച്ഛന്റെയും വഴി പിന്തുടർന്നു ഡിഫൻഡറായ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മാൾഡീനിക്കു കളിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാനായില്ല. എന്നാൽ, ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ഡാനിയൽ അങ്ങനെയല്ല. മിലാൻ ജഴ്സിയിൽ ഇനിയേറെക്കാലം ഡാനിയലിന്റെ കളി കാണാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെയാണ് മിലാൻ തോറ്റെങ്കിലും ആ മത്സരം അവസാനിച്ചത്.

ഡാനിയലിന്റെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം മുൻപേ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലി അണ്ടർ 18 ടീമിനു വേണ്ടി ഈ വർഷം ഹംഗറി, ഹോളണ്ട് ടീമുകൾക്കെതിരെ ഡാനിയൽ കളത്തിലിറങ്ങി. ഈ ഫോം തുടരുകയാണെങ്കിൽ മിലാന്റെ ഒന്നാം നിര ടീമിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായി ഡാനിയൽ മാൾഡീനിയുണ്ടാകും.

1954 മുതൽ 66 വരെ എസി മിലാനിലുണ്ടായിരുന്ന സെസ്സാർ മാൾഡീനി 412 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. 17 വർഷം മിലാന്റെ പ്രതിരോധം കാത്ത പാവ്‌ലോ മാൾഡീനി 902 മത്സരം കളിച്ചു; 26 ട്രോഫികൾ നേടി. പാരമ്പര്യം കൈവിടാതിരിക്കട്ടെ ഡാനിയലും!

