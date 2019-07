മഡ്രിഡ് ∙ ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്മറെച്ചൊല്ലിയും റയൽ മഡ്രിഡിൽ ആശയക്കുഴപ്പം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ക്ലബ് വിട്ടതിന്റെ ക്ഷീണം നികത്താൻ നെയ്‌മർ കൂടി ക്ലബിലെത്തണമെന്നാണു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റിനോ പെരെസിന്റെ താൽപര്യം. നെയ്മറിന്റെ വരവോടെ, ക്ലബിന്റെ താരപ്പകിട്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പെരെസിന്, ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയിൽ നെയ്മറുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന അനുകൂല സാധ്യതയുമുണ്ട്.

എന്നാൽ പരിശീലകൻ സിനദിൻ സിദാൻ ഇതിനോടു ഒട്ടും അടുക്കാത്തതാണു പ്രശ്നം. ഏദൻ ഹസാഡിനെ നേരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചതിനാൽ നെയ്മറെക്കൂടി വേണ്ട എന്ന നിലപാടു കടുപ്പിച്ചിരുക്കുന്ന സിദാന്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽനിന്നു പോൾ പോഗ്ബയെ വാങ്ങാനാണു താൽപര്യം. ഇതിനോടു പെരെസിനു യോജിപ്പില്ല. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ‌ അണിനിരക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗാലെക്ടിക്കോയാണ് പെരെസിന്റെ സ്വപ്നം. ആ ടീമിൽ നെയ്‌മറിനെയും പെരെസ് സ്വപ്നം കാണുന്നു!

നേരത്തെ, മുൻ ക്ലബ് ബാർസിലോന തന്നെ നെയ്മറിനെ തിരികെ ടീമിലെത്തിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ബാർസയിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്കും ലൂയി സ്വാരസിനുമൊപ്പം തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് നെയ്മർ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയിലേക്കു പോയത്.

English Summary: Florentino Perez wants Neymar in Real Madrid to fill marketing gap left by Cristiano Ronaldo, Zidane disagrees