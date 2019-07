റൊണാൾഡോയുടെ കളി കാണാമെന്നു പറഞ്ഞ് ‘ചതിച്ചു’; ആരാധകർ കോടതിയിലേക്ക്

സോൾ ∙ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പന്തുതട്ടുന്നത് ഒരുനോക്കു കാണാൻ കൊതിച്ചാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ 65,000 ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. 23,000 രൂപ വരെ മുടക്കിയവരോട് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൊടുംചതി ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയതുമില്ല! കെ– ലീഗ് ഓൾ സ്റ്റാർ ടീമിനെതിരെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ അൽപനേരം പോലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളിച്ചില്ല. 90 മിനിറ്റും താരം സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ! കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കൊറിയയിൽവച്ച് യുവന്റസും കൊറിയൻ കെ ലീഗിലെ കളിക്കാർ അടങ്ങുന്ന കെ– ലീഗ് ഓൾ സ്റ്റാർ ടീമും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

ആദ്യ പകുതിയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പുറത്തിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ താരത്തിന്റെ കളി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിലും താരം കളത്തിലിറങ്ങിയില്ല. അവസാന നിമിഷം വരെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പന്തുതട്ടുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കുപോലും ക്രിസ്റ്റ്യോനോയെ ഇറക്കാതിരുന്നതോടെ ആരാധകരും കലിപ്പിലായി. ക്ഷമ നശിച്ച ചിലർ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പേര് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞാണു പ്രതിഷേധിച്ചത്.

45 മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ കളിപ്പിക്കും എന്ന കരാർ യുവെന്റസ് ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം ആരാധകർ, കാശുവാങ്ങി വഞ്ചിച്ച സ്പോർട്സ് ഏജൻസിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് മൽസരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടന്നത്. രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റും വിറ്റുതീർന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ കളി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ 23,000 രൂപ വരെയാണ് ആരാധകർ ഒരു ടിക്കറ്റിനായി മുടക്കിയത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ആരാധകർ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മൽസരത്തിലുടനീളം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ കളത്തിലിറക്കാൻ സംഘാടകർ യുവെ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ആരാധകർ കലിപ്പിലായത്.

