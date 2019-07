കൊച്ചി∙ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന്റെ കരിനിഴലിൽനിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽനിന്ന് പഴയ താരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തേക്ക്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയ സെർബിയൻ താരം ലാകിച് പെസിച്ച്, കഴി‍ഞ്ഞ സീസണിൽ ടീമിലെത്തിയ സ്ലൊവേനിയൻ സ്ട്രൈക്കർ മാതേയ് പോപ്ലാട്നിക് എന്നിവരാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ടീം വിട്ടത്. പെസിച്ചിന്റെ പുതിയ ക്ലബ്ബിന്റെ വിവരം ഇനിയും ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ഹംഗേറിയൻ ക്ലബ്ബിലേക്കാണ് പോപ്ലാട്‌നിക്കിന്റെ കൂടുമാറ്റം. വായ്പ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോപ്ലാട്നിക് ഹംഗറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്.

ഓസ്ട്രിയൻ ക്ലബ്ബായ കാഫൻബർഗിൽനിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ പെസിച്ച്, 28 മൽസരങ്ങളിൽ ടീമിനായി ബൂട്ടുകെട്ടി. പ്രതിരോധത്തിൽ അനസ് എടത്തൊടിക, സന്ദേശ് ജിംഗാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നു പൊരുതിയ പെസിച്ച്, ഡൽഹി ഡൈനാമോസിൽനിന്ന് സുയിർവലൂൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ താരങ്ങൾ എത്തിയതോടെയാണ് ക്ലബ് വിടുന്നത്. അനസ് എടത്തൊടിക നേരത്തേതന്നെ എടികെയിലേക്ക് കളംമാറ്റിയിരുന്നു.

അതേസമയം, വൻ പ്രതീക്ഷകളോടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടീമിലെത്തിയ പോപ്ലാട്നിക്കിന് അതിനൊത്ത പ്രകടനം കളത്തിൽ പുറത്തെടുക്കാനായിരുന്നില്ല. വെറും നാലു ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോപ്ലാട്നിക് നേടിയത്. സ്ലൊവേനിയൻ ലീഗിൽ ഗോളടിച്ചുകൂട്ടിയതിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരത്തെ ടീമിലെടുത്തത്.

ഇരുവരും ക്ലബ് വിട്ടതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയ വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. കറേജ് പെക്കൂസൻ, സിറിൾ കാലി, നിക്കോള ക്രമാരവിച്ച് എന്നിവർ നേരത്തേതന്നെ ടീം വിട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോപ്ലാട്നിക്കിന്റെ മുന്നേറ്റനിര പങ്കാളിയായിരുന്ന സ്ലാവിസ സ്റ്റോയനോവിച്ചിന്റെ ഭാവി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.

