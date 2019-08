ആർസനൽ ആരാധകർ ഒരുമിച്ചു പറയുന്നു; ഇത്രയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ക്യാപ്റ്റൻ...

ലണ്ടൻ∙ ആർസനൽ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിൽ തീ കോരിയിട്ടുകൊണ്ട് ലൊറന്റെ കോസിയേൽനി ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് ഫുട്ബോളിലേക്കു കൂടുമാറി! മുൻ ആർസനൽ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ കോസിയേൽനി, കൈമാറ്റം ഔദ്യാഗികമായതിനു പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയാണ് ക്ലബ് അധികൃതരെയും ആരാധകരെയും ചൊടിപ്പിച്ചത്. ആർസനൽ ജഴ്സിയിൽ വിഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കോസിയേൽനി ജഴ്സി ഊരിമാറ്റുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ബോർദെയക്സിന്റെ ജഴ്സി തെളിയുന്നതായാണു വിഡിയോ.

ക്ലബിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കോസിയേൽനിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശവുമായി മുൻ ആർസനൽ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തി. ‘ഇത്രയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. 9 വർഷം കളിച്ച ക്ലബിനോട് ഇങ്ങനെ വിടപറഞ്ഞത് ഓർത്തു നിങ്ങൾക്കു സ്വയം ലജ്ജിക്കാം. കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടും സഹായകമാകട്ട,’ മുൻ ആർസനൽ സ്ട്രൈക്കർ ഇയാൻ റൈറ്റ് കോസിയേൽനിക്കു ട്വിറ്ററിലൂടെ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ.

ബോർദെയക്സിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റത്തെച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കോസിയേൽനി ആർസനൽ ക്യാംപിൽ ഉയർത്തിയിരുന്ന കലാപക്കൊടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലെത്തിയത്. താരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോട് ആർസനൽ അധികൃതർ ആദ്യം മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ക്ഷുഭിതനായ കോസിയേൽനി, ക്ലബിന്റെ പ്രീ സീസൺ ടൂറിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നാണു പ്രതിഷേധിച്ചത്. താരത്തെ നിലനിർത്താൻ ആർസനൽ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ കോസിയേൽനി ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

👀



Laurent Koscielny wasting no time...pic.twitter.com/AkMgosIKEg — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 6, 2019

5 ദശലക്ഷം യൂറോയാണു (ഏകദേശം 40 കോടി രൂപ) കൈമാറ്റത്തുക. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സെന്റർ ബാക്കുകളിൽ ഒരാളായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കോസിയേൽനി കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് ആർസനലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്.

English Summary: Former Arsenal Players and Fans fumes at Koscielny shirt stunt