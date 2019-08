എഐഎഫ്എഫുമായി സഹകരിക്കുക: ഐ ലീഗ് ക്ലബുകളോടു ഫിഫ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉടക്കി നിൽക്കുന്ന ഐ ലീഗ് ക്ലബുകളുടെ ചെവിക്കു പിടിച്ചു ഫിഫ. ദേശീയ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി (എഐഎഫ്എഫ്) സഹകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഐ ലീഗ് ക്ലബുകൾ‌ക്കു ഫിഫ നിർദേശം നൽകി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ ലീഗെന്ന ലേബൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിനു (ഐഎസ്എൽ) നൽകാനുള്ള എഐഎഫ്എഫിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആറ് ഐ ലീഗ് ക്ലബുകൾ അയച്ച കത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണു ഫിഫയുടെ നിർദേശം.

വിഷയം സങ്കീർണമായതിനാൽ, സ്ഥായിയായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും നിർദേശത്തിലുണ്ട്. മുൻ ഐ ലീഗ് ചാംപ്യൻമാരായ മിനർവ പഞ്ചാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെതിരെ ഐ ലീഗ് ക്ലബുകൾ അണിനിരന്നത്.

ഫിഫയുടെ തീരുമാനം എതിരായതോടെ ഇന്ത്യൻ കോടതികളെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിറ്റേഷൻ ഫോർ സ്പോർട്സിനെയും സമീപിക്കുമെന്നു മിനർവ പഞ്ചാബ് ഉടമ രഞ്ജിത്ത് ബജാജ് പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ഫുട്ബോൾ ലീഗിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയായി എഐഎഫ്എഫ് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

