എന്നെ കൂടുതൽ മികച്ച കളിക്കാരനാക്കിയത് മെസ്സി: തുറന്നുപറഞ്ഞ് റോണോ

ടൂറിൻ∙ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയുടെ അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സിയും യുവെന്റസിന്റെ പോർച്ചുഗൽ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും തമ്മിലുള്ള ‘ശത്രുത’ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ്. നിലവിൽ ലോകത്തെ മികച്ച താരമാരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരാധകർ രണ്ടു തട്ടിലാകുന്നതും ഇവരെച്ചൊല്ലിത്തന്നെ. എക്കാലവും മെസ്സിയേക്കാൾ ‘മികച്ചവൻ’ താൻതന്നെയെന്ന പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് റൊണാൾഡോയുടേത്. എന്നാൽ മെസ്സിയോടുള്ള കടുത്ത ‘ശത്രുത’യ്ക്ക് അയവുവരുത്തുന്ന വാക്കുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർതാരം. ഫുട്ബോൾ താരമെന്ന നിലയിൽ തന്റെ വളർച്ചയിൽ മെസ്സിക്കും അവഗണിക്കാനാകാത്ത പങ്കുണ്ടെന്നാണ് റൊണാൾ‍ഡോയുടെ ഭാഷ്യം.

‘മെസ്സിയുടെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിനെയും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. സ്പെയിനിൽനിന്ന് ഞാൻ ഇറ്റലിയിലേക്കു പോയതിൽ നിരാശ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെസ്സിയും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ഒരു ‘ശത്രുത’യായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്’ – പോർച്ചുഗലിലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.

‘രസകരമായൊരു ശത്രുതയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. അതുപക്ഷേ, അസാധാരണമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. ബാസ്കറ്റ് ബോളിൽ മൈക്കൽ ജോർദാന് ഇതുപോലുള്ള പ്രതിയോഗികളുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർമുല വണ്ണിൽ അയർട്ടൻ സെന്നയും അലെയ്ൻ പ്രോസ്റ്റും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇവരെല്ലാം തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ശത്രുതയായിരുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത’ – ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു.

‘ഫുട്ബോൾ താരമെന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ വളർച്ചയിൽ മെസ്സിക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ ട്രോഫികൾ നേടുമ്പോൾ അതിൽ മെസ്സിക്ക് മനോവിഷമമുണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. മെസ്സി ട്രോഫികൾ നേടുമ്പോൾ എന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെതന്നെ.’ – ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു.

‘മെസ്സിയുമായി വളരെയടുത്ത പ്രഫഷനൽ ബന്ധമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം 15 വർഷമായി ഒരേ കാലയളവിൽ കളിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല. അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായും എനിക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല’ – ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു.

