ഐഎസ്എൽ കിക്കോഫ് കൊച്ചിയിൽ; ആദ്യ മൽസരം ഒക്ടോബർ 20ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് – എടികെ

കൊച്ചി∙ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ തിരിച്ചടികളെല്ലാം മറന്ന് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ പുതിയൊരു തുടക്കം കൊതിക്കുന്ന കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. ഐഎസ്എൽ ആറാം സീസണിന് കൊച്ചിയിൽ കൊടിയേറും. ഒക്ടോബർ 20ന് കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മൽസരത്തിൽ കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും എടികെയും ഏറ്റുമുട്ടും. വൈകുന്നേരം 7.30നാണ് മൽസരം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ രണ്ടാം മൽസരം ഒക്ടോബർ 24ന് കൊച്ചിയിൽത്തന്നെയാണ്. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയാണ് എതിരാളികൾ.

അഞ്ചു മാസത്തോളം നീളുന്ന ലീഗിന്റെ കലാശ പോരാട്ടം മാർച്ച് ആദ്യവാരമാവും. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ഒഴികെ ആഴ്ചയിലെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മൽസരമുണ്ടാവും. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 90 മൽസരങ്ങളാണ് നടക്കുക. ഒക്ടോബർ 20ന് ആരംഭിക്കുന്ന സീസണിൽ നവംബർ 10 മുതൽ 22വരെ ഇടവേളയായിരിക്കും. രാജ്യാന്തര മൽസരങ്ങളുള്ളതിനാലാണ് ഈ സമയത്ത് ഇടവേള.

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സീസണിലാണ് ഉദ്ഘാടന മൽസരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും എടികെയും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ലീഗ് ഘട്ടം 2020 ഫെബ്രുവരി 23ന് അവസാനിക്കും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അവസാന മൽസരവും അന്നുതന്നെയാണ്. നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിയുടെ ആദ്യ മൽസരം ഒക്ടോബർ 21നാണ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡാണ് എതിരാളികൾ. ഇത്തവണയും പ്ലേ ഓഫ് ഉണ്ടാകും.

English Summary: ISL 2019-20 to start on October 20; Kerala Blasters to host ATK in opener