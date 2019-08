സി.കെ. വിനീതിന് ഇനി പുതിയ തട്ടകം; ജംഷഡ്പുർ എഫ്സിയിൽ ചേർന്നു

കൊച്ചി∙ കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുൻ താരവും മലയാളിയുമായ സി.കെ. വിനീത് അടുത്ത സീസണിൽ ജംഷഡ്പുർ എഫ്‌സിക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ്‍സിയിലേക്കു പോയ വിനീത്, അവിടെനിന്നാണ് ജംഷഡ്പുർ എഫ്സ‌ിയിൽ എത്തുന്നത്. വിനീതിന്റെ നാലാമത്തെ ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബാണ് ജംഷഡ്പുർ. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്കു വരും മുൻപ് ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ താരമായിരുന്നു വിനീത്.

കരിയറിൽ ഇതുവരെ 203 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 53 ഗോളുകളാണ് വിനീതിന്റെ സമ്പാദ്യം. ബെംഗളൂരു എഫ്സിക്കൊപ്പം രണ്ടു തവണ ഐ ലീഗും (2014, 2016) രണ്ടു തവണ ഫെഡറേഷൻ കപ്പും (2015, 2017) നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2016ൽ എഎഫ്‌സി കപ്പിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സി റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആകുമ്പോഴും വിനീത് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു.

‘ജംഷഡ്പുർ എഫ്‌സിക്കായി കളിക്കാനുള്ള അവസരത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണുകളിൽ കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി കളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണികളുടെ പിന്തുണയും ആവേശവും മികച്ചതായിരുന്നു. എതിരാളികൾക്ക് എന്നും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഈ മൈതാനത്ത് ഹോം ടീമിനായി കളിക്കാനുള്ള അവസരവും ആവേശം പകരുന്നു’ – വിനീത് പ്രതികരിച്ചു.

