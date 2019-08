മെസ്സിയെ അടുത്തിരുത്തി, സൗഹൃദം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ – വിഡിയോ

മൊണാക്കോ∙ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിന്റെ പോർച്ചുഗൽ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരുവശത്ത്, സ്പാനിഷ് വമ്പൻമാരായ ബാർസിലോനയുടെ അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സി മറുവശത്തും. ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിൽ ഈ താരരാജാക്കൻമാർ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഇവരിൽ ആരാണ് ‘ബെസ്റ്റ്’ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനിടെ ഇതാ, കളത്തിനു പുറത്ത് തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുകയാണ് മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും. യുവേഫയുടെ ഫുട്ബോൾ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവർക്കുമിടയിലെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് റൊണാൾഡോ വാചാലനായത്.

പുരസ്കാര സമർപ്പണത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന മെസ്സിയോടും റൊണാൾഡോയോടും അവതാരിക ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഇരുവർക്കുമിടയിലെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യമുയർന്നു. മെസ്സിയേക്കാൾ വാചാലനായി കാണപ്പെട്ട റൊണാൾഡോയുടെ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. റൊണാൾഡോയുടെ പ്രതികരണം കേട്ട് ചെറുചിരിയോടെ മെസ്സിയും അടുത്തിരുന്നു.

റൊണാൾഡോയുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ:

‘ഞങ്ങൾ ഈ വേദി പങ്കിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 15 വർഷമായി. ഒരേയാളുകൾ നീണ്ട 15 വർഷം ഒരേ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടരുക – ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഫുട്ബോളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇത് അത്ര നിസാരമായ കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതുവരെ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം.’

‘സ്പെയിൻ എനിക്കു തീർച്ചയായും മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ പോരാട്ടത്തിന് 15 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം (മെസ്സി) എന്നെയും ഞാൻ മെസ്സിയേയും പരസ്പരം പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നു തോന്നുന്നു. അതിൽ ഞാനുണ്ട്. തീർച്ചയായും മെസ്സിയുമുണ്ട്.’

ഇതിനു പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽനിന്നുള്ള ഇരുവരുടെയും വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ചും അവതാരിക ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. മെസ്സിക്കൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കുമോ റൊണാൾഡോയും വിരമിക്കുക എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ റോണോയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘അദ്ദേഹം (മെസ്സി) എന്നേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് ഇളയതാണ്. പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മികവ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട്. അടുത്ത വർഷവും ഞാനിവിടെ കാണും. തുടർന്നുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷവും കണ്ടേക്കാം. എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഓർക്കുക, അവർ എന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെത്തന്നെ കാണും.

∙ ഇക്കുറി മെസ്സി, റൊണാൾഡോ ‘ഔട്ട്’

അതേസമയം, കഴി‍ഞ്ഞ സീസണിൽ യൂറോപ്പിലെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള യുവേഫ പുരസ്കാരം ലിവർപൂൾ ഡിഫൻഡർ വിർജിൽ വാൻ ദെയ്‌ക്കാണു നേടിയത്. ലിവർപൂളിനു വേണ്ടി ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലും ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലും ഹോളണ്ടിനു വേണ്ടി യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിലും പുറത്തെടുത്ത മികച്ച പ്രകടനമാണ് വാൻ ദെയ്കിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തുടങ്ങിയവരെ പിന്തള്ളിയാണ് വാൻ ദെയ്കിന്റെ നേട്ടം.

∙ മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങൾ‌

മികച്ച ഗോൾകീപ്പർ: അലിസൻ ബെക്കർ (ലിവർപൂൾ)

മികച്ച ഡിഫൻഡർ: വിർജിൽ വാൻ ദെയ്ക് (ലിവർപൂൾ)

മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർ: ഫ്രാങ്കി ഡി യോങ് (അയാക്സ്–ബാർസിലോന)

മികച്ച ഫോർവേഡ്: ലയണൽ മെസ്സി (ബാർസിലോന)

പ്രസിഡന്റ്സ് അവാർഡ്: എറിക് കാന്റണ (മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മുൻ താരം)



