മെസ്സിക്ക് ക്ലബ്ബ് വിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്: ബാർസിലോന പ്രസിഡന്റ്

ബാർസിലോന∙ നിലവിലെ സീസണ് ശേഷം സൂപ്പർ താരം ലയണല്‍ മെസ്സിക്ക് ടീം വിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ബാർസിലോന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് മരിയ ബെർതോമു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ബാർസ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2017ൽ നാലു വർഷത്തേക്കാണ് മെസ്സി ബാർസയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ അതിനു മുൻപു തന്നെ മെസ്സിക്കു ടീം വിടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയത്.



അതേസമയം മെസ്സിയുടെ ഭാവിയോർത്ത് ആശങ്കകളൊന്നുമില്ലെന്നും ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. സാവി, പുയോൾ, ഇനിയേസ്റ്റ എന്നിവരുടെയെല്ലാം കരാറിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണിത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് അവർ. എന്നാൽ അവർ ബാഴ്സയോട് അത്മാർഥമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കു പ്രശ്നങ്ങളില്ല– ബാർസയുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



2021വരെയും അതിനു ശേഷവും മെസ്സി ബാർസയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കണമെന്നാണ് അഗ്രഹമെന്നും ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. പരുക്കേറ്റു വിശ്രമത്തിലുള്ള മെസ്സിയുടെ അഭാവത്തിൽ ലാലിഗയിൽ ബാർസ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പിൽ കരുത്തരായ ബൊറൂസിയോ ഡോർട്മുണ്ട്, ഇന്റർമിലാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ബാർസിലോന.



English Summary: Lionel Messi free to leave at end of season, Barcelona President