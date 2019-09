വിശപ്പടക്കാൻ സഹായിച്ചവരാണ്; ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് കാണണം, ആ പെൺകുട്ടികളെ!

ലിസ്ബൺ ∙ വന്ന വഴികളൊന്നും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മറന്നിട്ടില്ല; ലിസ്ബണിലെ ആ മക്ഡോണൾഡ്സ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്കുള്ള വഴിയും അവിടെ തന്നെ സഹായിച്ച എഡ്ന എന്ന പെൺകുട്ടിയെയും! പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ പിയേഴ്സ് മോർഗനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോ തന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം കൂടി പങ്കുവച്ചത്. കഥയിങ്ങനെ:

ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിനായി ജന്മനാടായ മദീര വിട്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പോർച്ചുഗൽ തലസ്ഥാനനഗരമായ ലിസ്ബനിൽ താമസിക്കുന്ന കാലം. കൈവശം ആവശ്യത്തിനു പണമില്ലാത്തിനാൽ പലപ്പോഴും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പരിശീലിക്കുന്ന മൈതാനത്തിനു സമീപമുള്ള മക്ഡോണൾഡ്സ് ഭക്ഷണശാലയായിരുന്നു പലപ്പോഴും റൊണാൾഡോയുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ആശ്രയം. ബാക്കി വരുന്ന ബർഗറുകൾ സൗജന്യമായി കിട്ടാനായി എന്നും രാത്രി റൊണാൾഡോയും കൂട്ടുകാരും അവിടെ പോകും. വിശന്നു വലഞ്ഞ അവർക്കു കനിവോടെ ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എഡ്ന എന്ന പെൺകുട്ടിയും രണ്ട് കൂട്ടുകാരികളും ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ പോർച്ചുഗൽ വിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയതിനു ശേഷം റൊണാൾഡോ എഡ്നയെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. റസ്റ്ററന്റും ഇപ്പോൾ അവിടെയില്ല. എഡ്നയെയും കൂട്ടുകാരികളെയും കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ തന്റെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് റൊണാൾഡോ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വാരം അഭിമുഖത്തിനിടെ തന്റെ പിതാവ് സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോ കണ്ട് റൊണാൾഡോ വിതുമ്പിയിരുന്നു.

∙ മെസ്സിയെക്കാൾ ബലോൻ ദ് ഓർ നേടണം

അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെക്കാൾ ബലോൻ ദ് ഓർ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടാൻ തനിക്കു കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്ന് റൊണാൾഡോ. ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ വാരികയായ ‘ഫാൻസ് ഫുട്ബോളിന്റെ’ വാർഷിക പുരസ്കാരമായ ബലോൻ ദ് ഓർ ഇതുവരെ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും അഞ്ചെണ്ണം വീതം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐടിവിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ്, പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ, മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ മെസ്സിയെ മറികടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

‘ഞങ്ങൾ 15 വർഷമായി ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹം എന്റെയും കളിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മെസ്സിയെക്കാളും കൂടുതൽ ബലോൻ ദ് ഓർ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി, ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം എന്ന ബഹുമതിയോടെ വിരമിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം’– മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു. ഐടിവി അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ പിതാവിനെയോർത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയതു വാർത്തയായിരുന്നു.

