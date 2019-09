കയ്യടിച്ച് യൂറോപ്പ്, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് ഐഎസ്എൽ; ബെർബ ബൂട്ടഴിക്കുമ്പോൾ...

ഹ്രിസ്റ്റോ സ്റ്റോയ്ക്കോവും പെനേവും പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ പിറന്ന ബൾഗേറിയൻ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് അവർക്കാർക്കും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത ഗോളുകളുടെ കനവുമായി ദിമിതർ ബെർബറ്റോവ് ബൂട്ടഴിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുകേരളത്തിനും കൈയടിക്കാം. ബെർബയുടെ കണക്കുപുസ്തകത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരു പതിഞ്ഞതു മാത്രമല്ല കാരണം. ഈ മണ്ണിൽ പന്ത് തട്ടാൻ ഇറങ്ങിയ ‘ഇതിഹാസം’ എന്ന വിശേഷണത്തിനു കൂടി അർഹനാണ് ബെർബ. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം ബെർബയായി ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ വലകളിൽ ദിമിതർ ഇവാനോവ് ബെർബറ്റോവിന്റെ ഗോളടയാളം അധികം പതിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ നിറമണിഞ്ഞ ലോകോത്തര താരം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാതിരിക്കാനാകില്ല.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെയും ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിന്റെയും ബയേർ ലെവർക്യുസണിന്റെയും ജഴ്സിയിൽ പിറന്ന അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങളുമായി ചരിത്രത്തിന്റെ ഗാലറിയിലേക്കു മാറുന്ന ബെർബയുടെ കരിയറിൽ പക്ഷേ, അത്ര ‘തിളങ്ങാത്ത’ ഏടായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ കളിക്കാലം ബാക്കിനിൽക്കും. ഐഎസ്എല്ലിലെ അവതാരത്തിൽ ഒൻപതു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണു ബെർബറ്റോവിന്റെ സമ്പാദ്യം. പരുക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത പൊസിഷനുമായി മല്ലിട്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ സീസൺ എന്നാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ബെർബക്കാലത്തിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്.

മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ ചെങ്കുപ്പായത്തിലും ടോട്ടനത്തിന്റെ തൂവെള്ളയിലും ഗോൾവർഷം ചൊരിഞ്ഞ ബൾഗേറിയൻ സ്ട്രൈക്കറെ ഒരുവട്ടം പോലും ആ പൊസിഷനിൽ പരീക്ഷിക്കാത്ത ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്ത്രത്തിന്റെ പോരായ്മ കൂടിയാണ് ആ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നിൽ. പെർഫെക്ട് ഫോർവേഡ് എന്നു പറയാവുന്ന ബെർബയെ മധ്യത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ച ഡേവിഡ് ജെയിംസിനു (തുടക്കത്തിൽ മ്യൂലൻസ്റ്റീനും) കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴച്ചതിനു പിന്നിലെ കാരണം തേടിയും അധികം പോകേണ്ടതില്ല. ശീലമില്ലാത്ത റോൾ ആയിട്ടും എതിരാളികൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ക്ലിനിക്കൽ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി പാസുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു ബൾഗേറിയൻ താരം.

പക്ഷേ ബെർബയുടെ ഫുട്ബോൾ തലയ്ക്കൊപ്പം ഉയരുന്ന തലപ്പൊക്കമുള്ള താരങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ ഇല്ലായെന്ന വസ്തുത ടീം മാനേജ്മെന്റ് തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. വൺ ടച്ച് ഫുട്ബോൾ ശൈലിയുടെ കൗശലവും വേഗവും നിറച്ച ബെർബ പാസുകൾ ഓടിപ്പിടിക്കാനാകാതെയും നീക്കം മുൻകൂട്ടി കാണാനാകാതെയും മുൻനിരക്കാർ കിതച്ചു. കിട്ടിയ പന്തുകൾ പലതും ഗോൾ എന്ന ലക്ഷ്യം തെറ്റുകയും ചെയ്തു. ക്ലബ് ജഴ്സിയിലും രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലും പ്രതിരോധനിരയ്ക്കു തലവേദന തീർത്ത കൗശലക്കാരൻ ഫോർവേഡിനെ ഇവിടെ ‘മിസ്’ ചെയ്തെന്ന് ആരാധകരെ ഒരുവട്ടംകൂടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിടവാങ്ങൽ വേളയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഗോൾ നേട്ടങ്ങളും കണക്കുകളും.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ തൊടുത്ത ആ ‘മിസൈൽ’ ഗോൾ ഉൾപ്പെടെ 213 ഗോളുകളാണു ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ ബെർബയുടെ സമ്പാദ്യം. ബ്ലാഗോവ്ഗ്രാഡ് തെരുവിൽ നിന്നു പട്ടിണിയോടു പടവെട്ടി ഫുട്ബോൾ താരമായ ബെർബറ്റോവ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ സിഎസ്കെഎ സോഫിയയിലൂടെയാണു പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളിലേക്കു വേരൂന്നിയത്. 50 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 26 ഗോളുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ പയ്യനെ ജർമൻ ക്ലബ് ബയേർ റാഞ്ചിയതോടെ ലോകം ആ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. 154 മത്സരങ്ങളിൽ ബയേർ നിറമണിഞ്ഞ ബെർബ സ്വന്തമാക്കിയത് 69 ഗോളുകൾ.

അടുത്ത തട്ടകം ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്. ആദ്യം ടോട്ടനത്തിൽ ഹ്രസ്വകാലം – ഗോളുകൾ 27. പിന്നെ മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ താരാങ്കണത്തിലേക്ക്. 4 സീസണുകൾ, 108 മത്സരങ്ങൾ, 48 ഗോളുകൾ – അലക്സ് ഫെർഗുസന്റെ കീഴിൽ യുണൈറ്റഡിന്റെ സുവർണനാളുകളിൽ കസറിയ ബെർബറ്റോവിനു പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മാഞ്ചസ്റ്ററിനൊപ്പം പ്രീമിയർഷിപ്പ് നേട്ടം. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ബൾഗേറിയൻ ഫുട്ബോളറാണു ബെർബ. ഓൾഡ് ട്രാഫഡിൽ ഗോൾമഴ പിറന്നൊരു മൽസരത്തിൽ പിറന്നൊരു അപൂർവ റെക്കോർഡും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷ് ലീഗിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ അഞ്ചു ഗോൾ കുറിക്കുന്ന ഇംഗ്ലിഷുകാരനല്ലാത്ത ആദ്യ താരം എന്ന ‘എവർഗ്രീൻ’ നേട്ടമാണത്. ബ്ലാക്ക്ബേൺ വലയിൽ അഞ്ചു ഗോളുകൾ നിക്ഷേപിച്ചാണ് ബെർബയുടെ ഈ റെക്കോർഡ്.

രണ്ടു തവണ പ്രീമിയർഷിപ്പ് ഉയർത്തിയ ബെർബ ഒരു വട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടോപ് സ്കോററായാണ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ വിട്ട ശേഷം ഫുൾഹാമിലും പിന്നീടു റഡാമേൽ ഫൽക്കാവോയുടെ പകരക്കാരനായി ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് എഎസ് മൊണാക്കോയിലും പന്തു തട്ടിയ ബെർബറ്റോവ് ഗ്രീക്ക് ക്ലബ് വഴിയാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായത്. ബൾഗേറിയയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗോൾ സ്കോറർ എന്ന നേട്ടവും ബെർബയുടെ പേരിലാണ്. 78 മൽസരങ്ങളിൽ നിന്നു 48 രാജ്യാന്തര ഗോളുകളാണ് അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. പതിനെട്ടാം വയസിലാണ് ബെർബറ്റോവ് ബൾഗേറിയയ്ക്കു വേണ്ടി ആദ്യമായി കളിക്കാനിറങ്ങിയത്.

English Summary: Dimitar Berbatov and Kerala Blasters FC, the saga of a hero becomes zero