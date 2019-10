റയലിന്റെ തട്ടകത്തിൽ റോണോ ശൈലിയിൽ ഗോളാഘോഷം; താരം ഡെന്നിസ് തന്നെ!

മഡ്രിഡ്∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ റയൽ മഡ്രിഡ് വിട്ടിട്ട് വർഷം രണ്ടായെങ്കിലും താരത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇപ്പോഴും സാന്തിയാഗോ ബെർണബ്യുവിലുണ്ട്. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മൽസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റയൽ മഡ്രിഡും ബൽജിയം ക്ലബ് ബ്രൂഗെയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി. റയലിന്റെ തട്ടകമായ സാന്തിയാഗോ ബെർണബ്യുവിൽ നടന്ന മൽ‌സരത്തിൽ ക്ലബ് ബ്രൂഗെയ്ക്കായി ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ നൈജീരിയൻ സ്ട്രൈക്കർ ഇമ്മാനുവൽ ഡെന്നിസാണ് മൽസരത്തിനിടെ പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ഓർമകളിലേക്ക് കാണികളെ ആനയിച്ചത്.

മൽസരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഡെന്നിസ് നേടിയ ഇരട്ടഗോളുകളിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്ലബ് ബ്രൂഗെ റയലിന്റെ തട്ടകത്തിൽ ലീഡു നേടിയതാണ്. 9, 39 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഡെന്നിസിന്റെ ഗോളുകൾ. എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ സെർജിയോ റാമോസ് (55), കാസെമിറോ (85) എന്നിവരിലൂടെ തിരിച്ചടിച്ച റയൽ സമനില പിടിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

മൽസരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകൾ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രശസ്തമായ ശൈലിയിൽ ആഘോഷിച്ചാണ് ഡെന്നിസ് റയൽ ആരാധകരെ ഓർമകളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോ ശൈലിയിലുള്ള ആഘോഷമെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഡെന്നിസിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട്.

‘ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാണ്. അദ്ദേഹം റയൽ മഡ്രിഡ് വിട്ടതിൽ നിരാശയുള്ളയാളാണ് ഞാനും. ഗോൾ നേടിയശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് ആഘോഷിച്ചത് സാന്തിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിലെ കാണികൾ അദ്ദേഹത്തെ എത്രമാത്രം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ്.’

എന്തായാലും ഡെന്നിസിന്റെ റോണോ ശൈലിയിലുള്ള ഗോളാഘോഷത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

