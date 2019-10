ബംഗ്ലദേശ് മണ്ണിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഗോകുലം; ചെന്നൈ സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തി സെമിയിൽ (2–0)

ചിറ്റഗോങ്∙ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതി ഗോകുലം കേരള എഫ്സി ഷെയ്ഖ് കമാൽ ഇന്റർനാഷനൽ ക്ലബ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിൽ. ആവേശം വാനോളമുയർന്ന മത്സരത്തിൽ ഐലീഗ് ചാംപ്യൻമാരായ ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ്സിയെ വീഴ്ത്തിയാണ് ഗോകുലത്തിന്റെ സെമി പ്രവേശം. എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് അവർ ഐ ലീഗ് ചാംപ്യൻമാരെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ലാൽറോമാവിയ (8), ഹെൻറി കിസ്സേക്ക (12) എന്നിവരാണ് ഗോകുലത്തിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷന്റെ (എഎഫ്സി) അംഗീകാരമുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ കേരള ടീമാണ് ഗോകുലം.

ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച കോർണറിൽനിന്നാണ് ആദ്യ ഗോളിന്റെ പിറവി. ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാഗോ താരം നതാനിയേൽ ഗാർസ്യ എടുത്ത കിക്ക് ചെന്നൈ ഗോൾമുഖത്ത് പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആരാലും മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഹെൻറി കിസ്സേക്ക ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം പോലും അമാന്തിക്കാതെ കിസ്സേക്ക പന്തു ഗോളിലേക്കു തൊടുത്തെങ്കിലും പോസ്റ്റിനു സമീപം നിലയുറപ്പിച്ച ചെന്നൈ ഗോൾകീപ്പർ ഗാർഷ്യ സന്റാന വിലങ്ങുതടിയായി. എന്നാൽ, ഗോൾകീപ്പറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു വഴുതിയ പന്ത് നേരെ വീണത് ലാൽറോമാവിയയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ. യുവതാരം ആളില്ലാ പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്തു തട്ടിയിട്ടു. സ്കോർ 1–0.

നാലു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഗോകുലത്തിന് ലഭിച്ച ഫ്രീക്കിക്ക് രണ്ടാം ഗോളിനും വഴിയൊരുക്കി. ഇക്കുറി നതാനിയേൽ ഗാർസ്യയെ ചെന്നൈ താരം വീഴ്ത്തിയതിനായിരുന്നു ഫ്രീകിക്ക്. കിക്കെടുത്ത ഗാർസ്യ ഇക്കുറി നിലംപറ്റെയാണ് ഷോട്ട് പായിച്ചത്. ചെന്നൈ ബോക്സിലേക്കെത്തിയ പന്തിന്റെ വഴിയിൽനിന്ന് ഗോകുലം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഇർഷാദ് വിദഗ്ധമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറി. കാത്തുനിന്ന കിസ്സേക്കയ്ക്ക് പിഴച്ചില്ല. ചെന്നൈ പ്രതിരോധം സ്തബ്ധരായിപ്പോയ നിമിഷത്തിൽ കിസ്സേക്ക വലകുലുക്കി. നാലു മിനിറ്റ്, രണ്ടു ഗോൾ. ഗോകുലം 2–0ന് മുന്നിൽ.

തിരിച്ചടിക്കാൻ ചെന്നൈ ആവതു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗോകുലം പ്രതിരോധം വഴങ്ങിയില്ല. പോസ്റ്റിനു മുന്നിൽ അവർ ഉറച്ചുനിന്നതോടെ ഐ ലീഗ് ചാംപ്യൻമാർക്ക് കാലിടറി. രണ്ടാം പകുതി കൂടി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചതോടെ ചരിത്രം പിറന്നു. ഐ ലീഗ് ചാംപ്യൻമാരെ കീഴടക്കി ഗോകുലം സെമിഫൈനലിൽ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാംപ്യൻമാരായ ബസുൻദര കിങ്സിനെ തകർത്ത് ഗോകുലം ടൂർണമെന്റിലെ അരങ്ങേറ്റം ഉജ്വലമാക്കിയിരുന്നു. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഗോകുലത്തിന്റെ ജയം. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യൻ ടീമായ ടെറെങ്ങാനു എഫ്‌സിയെ ഗോകുലം സമനിലയിൽ കുരുക്കി. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഗോകുലം സെമിയിലേക്ക്.

