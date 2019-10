പുലിസിച്ചിന്റെ ഹാട്രിക് മികവിൽ ബേൺലിയെ വീഴ്ത്തി ചെൽസി; സിറ്റിക്ക് ജയം, രണ്ടാമത്

ലണ്ടൻ∙ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ടീമിലെടുത്ത അമേരിക്കൻ യുവതാരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച് ഒടുവിൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ‘പുലി’യായി. പുലിസിച്ചിന്റെ ഹാട്രിക് മികവിൽ ബേൺലിയെ തകർത്ത് ചെൽസി ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നാലാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. രണ്ടിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് ചെൽസിയുടെ വിജയം. 21, 45, 56 മിനിറ്റുകളിലാണ് പുലിസിച്ചിന്റെ ഗോളുകൾ. വില്യന്റെ (58) വകയാണ് ചെൽസിയുടെ നാലാം ഗോൾ. ജെയ് റോഡ്രിഗസ് (86), ഡ്വൈറ്റ് മക്നീൽ (89) എന്നിവർ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ബേൺലിക്കായി ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും വൈകിപ്പോയിരുന്നു.

ആരാധകർക്കിടയിൽ ‘ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുലിസിച്ച് ഇടം, വലം കാലുകൾകൊണ്ടും പിന്നീട് ഹെഡറിലൂടെയാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. പരിശീലകൻ ഫ്രാങ്ക് ലംപാര്‍ഡിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ അല്‍പം വൈകിയെങ്കിലും ബേണ്‍ലിക്കെതിരെ 21–ാം മിനിറ്റില്‍ പുലിസിച്ചിന്റെ ആദ്യഗോൾ പിറന്നു. ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കും മുമ്പ് കരിയറിലെ ആദ്യ ഇരട്ടഗോള്‍ പൂർത്തിയാക്കി. യുഎസ്എ എന്ന് ആര്‍ത്തുവിളിച്ച ആരാധകരെ സാക്ഷിനിര്‍ത്തി രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ചെല്‍സിക്കായി ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന ആദ്യ അമേരിക്കകാരനുമായി പുലിസിച്ച്. കളിയവസാനിക്കും മിനിറ്റുകള്‍ ശേഷം ബേണ്‍ലി രണ്ടുതവണ ചെല്‍സിയുടെ വലകുലുക്കിയെങ്കിലും വൈകിപ്പോയിരുന്നു.

അതേസമയം, ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്‌ക്കെതിരെ വിജയം നേടിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സതാംപ്ടണെ എതിരില്ലാത്ത ഒൻപതു ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചതോടെ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറിയിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി രണ്ടാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. സൂപ്പർ താരം സെര്‍ജിയോ അഗ്യൂറോയെ കൂടെത കളത്തിലിറങ്ങിയ സിറ്റിക്ക് റഹിം സ്റ്റെർലിങ് (46), ഡേവിഡ് സിൽവ (65), ഗുണ്ടോഗൻ (70) എന്നിവരുടെ ഗോളുകളാണ് തുണയായത്. അതേസമയം, മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട ഫെർണാണ്ടീഞ്ഞോ കളി തീരാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പുറത്തായത് സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

English Summary: Christian Pulisic scored a hat-trick to announce his arrival in English football in sensational style as Chelsea beat Burnley