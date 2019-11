ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോളിൽ പുരുഷ, വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരേ പ്രതിഫലം

സിഡ്നി ∙ പുരുഷ– വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്കു തുല്യവേതനം നൽകാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു. ലോക കായികരംഗത്തെ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായി ഇതു മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ, കളിക്കാരുടെ സംഘടനയുമായി നാലുവർഷത്തെ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. വനിതാതാരങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒടുവിലാണു തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കടന്നിരുന്നു.

∙ കരാർ കാലാവധി: 4 വർഷം.

∙ പുരുഷൻമാർക്കു തുല്യമായ പ്രതിഫലം ഇനി മുതൽ വനിതകൾക്കും.

∙ രാജ്യാന്തര ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിമാന ടിക്കറ്റ്.

∙ ദേശീയ ടീമിന്റെ വരുമാനത്തിൽ 24 ശതമാനവും താരങ്ങൾക്ക് (മുൻപ് 23%).

∙ വരുമാനത്തിന്റെ 5% യൂത്ത് ടീമുകളുടെ വികസനത്തിന്.

∙ സമ്മാനത്തുകയുടെ 40% താരങ്ങൾക്ക് (മുൻപ് 30%).

∙ വനിതാ താരങ്ങൾക്കു പ്രസവകാലത്ത് കൂടുതൽ പിന്തുണ.

ക്രിക്കറ്റ് സമ്മാനത്തുക തുല്യം

അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ സമ്മാനത്തുകയിൽ 320% വർധന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കായികമേധാവികൾ പുരുഷ, വനിതാ താരങ്ങൾക്കു തുല്യ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പുരുഷ, വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിലെ വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്‌ബോളിൽ തുല്യവേതനം നിലവി‍ൽ വന്നു. 17 കായികസംഘടനാ മേധാവികൾ യോഗം ചേർന്നു തീരുമാനങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകി.

യുഎസിൽ പ്രതിഷേധം

പുരുഷൻമാർക്കു തുല്യമായ പ്രതിഫലം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു യുഎസ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ നേരത്തേ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്നു. വനിതാ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ യുഎസ് ടീം സൂപ്പർ താരം മേഗൻ റപ്പീനോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു രംഗത്തുവന്നത്. തുല്യവേതനം ആവശ്യപ്പെട്ടു യുഎസ് സോക്കർ ഫെഡറേഷനെതിരെ വനിതാ താരങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ!

ക്രിക്കറ്റ്

എ പ്ലസ് വിഭാഗത്തിന് 7 കോടി രൂപ, എ വിഭാഗത്തിന് 5 കോടി, ബി വിഭാഗത്തിന് 3 കോടി, സി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒരു കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ വാർഷിക പ്രതിഫലം (വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരാണ് എ പ്ലസിലുള്ളത്). 50 ലക്ഷം വാർഷിക പ്രതിഫലമുള്ള എ കാറ്റഗറി, 30 ലക്ഷം പ്രതിഫലമുള്ള ബി കാറ്റഗറി, 10 ലക്ഷം പ്രതിഫലമുള്ള സി കാറ്റഗറി എന്നിവയാണു വനിതാ താരങ്ങൾക്കുള്ളത്.

മറ്റിനങ്ങൾ

മറ്റു കായികയിനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദിനബത്തയായി ഒരേ തുകയാണു സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സായി) വഴി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നത്. വിദേശയാത്രകളിൽ ദിവസേന 50 യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 3550 രൂപ) കൊടുക്കും. ആൺ, പെൺ വേർതിരിവില്ല. താമസവും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം സംഘാടകർ ഒരുക്കുകയാണു പതിവ്. പരിശീലനത്തിനുള്ള തുക അസോസിയേഷനുകൾക്കാണു നൽകുന്നത്. സമ്മാനത്തുകയുടെ വിഹിതവും താരങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.

