കളിക്കിടെ കോച്ച് പിൻവലിച്ചു; കളി തീരും മുൻപേ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടു

മിലാൻ ∙ ‘വിശ്രമം’ എന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മനസ്സിലില്ല; കോച്ചിന്റെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും! തുടരെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ യുവെന്റസ് കോച്ച് മൗറീഷ്യോ സാറി സൂപ്പർ താരത്തെ കളിക്കിടെ തിരിച്ചുവിളിച്ചതും അതിനു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പ്രതികരണവുമാണിപ്പോൾ ചൂടുള്ള ചർച്ച. ഞായറാഴ്ച എസി മിലാനെതിരെ റൊണാൾഡോയെ സാറി ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറക്കിയെങ്കിലും 55–ാം മിനിറ്റിൽ പിൻവലിച്ചു.

യുവെന്റസിലെത്തിയതിനു ശേഷം റൊണാൾഡോ ഇത്രയും നേരത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യം. കോച്ചിന്റെ തീരുമാനത്തിലുള്ള അതൃപ്തി നോട്ടത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കിയ റൊണാൾഡോ, കളി തീരാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു പകരമിറങ്ങിയ അർജന്റീന താരം പൗലോ ഡിബാലയുടെ ഗോളിൽ യുവെ 1–0നു ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വാരം ലോക്കോമോട്ടീവ് മോസ്കോയ്ക്കെതിരായ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിലും സാറി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച മിലാനെതിരായ മത്സരശേഷം സാറി തന്റെ തീരുമാനം ന്യായീകരിച്ചു: ഒരു മാസം മുൻപ് പരിശീലനത്തിനിടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ കാൽമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അത് താരത്തെ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്നു. തീവ്രമായി പരിശീലിക്കുമ്പോഴും കടുത്ത രീതിയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും റൊണാൾഡോയെ വേദന പിടികൂടാറുണ്ട്.

എന്നാൽ പരുക്കിൽ നിന്നു പൂർണമുക്തി നേടാൻ വിശ്രമമെടുക്കുക എന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ മനസ്സിലില്ല എന്നത് കോച്ചിനു നേരെയുള്ള പ്രതികരണത്തിലൂടെ വ്യക്തം. തിരക്കു പിടിച്ച മത്സരക്രമമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ലിത്വാനിയയ്ക്കും ലക്സംബർഗിനുമെതിരെ പോർച്ചുഗലിന്റെ യൂറോ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയുണ്ട്. രാജ്യത്തിനായി 100 ഗോളുകൾ എന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് വേണ്ടത് 5 ഗോളുകൾ മാത്രം.

∙ കരിയറിൽ പരുക്കു മൂലം അധികം മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത കളിക്കാരനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കരിയറിലാകെ 53 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു നഷ്ടമായത്.

