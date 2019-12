ഒടുവിൽ റൊണാൾഡോ രക്ഷകനായി; സെരി എയിൽ യുവെയ്ക്കു സമനില

ടൂറിൻ ∙ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ യുവെന്റസിന്റെ രക്ഷകനായി. 68–ാം മിനിറ്റിൽ സൂപ്പർ താരം നേടിയ ഗോളിൽ ഇറ്റാലിയൻ സെരി എ ഫുട്ബോളിൽ സാസ്വോളോയ്ക്കെതിരെ യുവെയ്ക്കു സമനില (2–2). ലിയൊനാർഡോ ബൊന്നൂച്ചിയാണ് ടീമിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ജെറമി ബോഗ, ഫ്രാൻസെസ്കോ കപുട്ടോ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ സാസ്വോളോ 2–1നു മുന്നിലായിരുന്നു. ഒക്ടോബറിനു ശേഷം റൊണാൾഡോ ആദ്യമായിട്ടാണ് യുവെയ്ക്കു വേണ്ടി ഗോൾ നേടുന്നത്. സമനിലയോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്റർ മിലാനു പിന്നിൽ രണ്ടാമതാണ് യുവെ. ഇന്റർ സ്പാലിനെ 2–1നു തോൽപ്പിച്ചു.

English Summary: Cristiano Ronaldo netted from the penalty spot midway through the second half to end his four-match goal drought in all competitions and deny Sassuolo their first ever win in this fixture.