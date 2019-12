ഓർക്കണം, ഇത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയാണ്; അവർക്കു വേണ്ടത് അജയ്യരെന്ന പേരാണ്

ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ രണ്ടു പകുതികളാണെന്നാണു പലരും വാദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കുക ക്രിസ്മസോടെയാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ ടീമുകൾ സീസണിലെ പകുതി മത്സരങ്ങൾ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ടീം മാനേജ്മെന്റിനു മാറ്റങ്ങളുടെ സമയമാണിത്. ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കും പുതിയ ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്കും കോടികളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന കാലം.

വരും നാളുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിനു വഴിയൊരുക്കി, സീസൺ സങ്കടങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ശ്രമം. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പരിശീലകൻ പെപ് ഗാർഡിയോളയ്ക്കു മുകളിലുള്ളതും അത്തരമൊരു ചുമതലയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലകരിലൊരാളായ പെപ് ഗാർഡിയോള ഇക്കാര്യവും ഗംഭീരമാക്കും. 2016ൽ ചുമതലയേറ്റശേഷം മികച്ച സീസണുകളാണ് പെപിന് കീഴിൽ സിറ്റിയ്ക്കു ലഭിച്ചത്. ടൂർണമെന്റ് വിജയിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അജയ്യരായ ടീമിലേക്കാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി അപ്പോൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ചത്.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പരിശീലകൻ പെപ് ഗാർഡിയോള

എന്നാൽ നിലവിൽ അത്ര സുഖകരമല്ല സിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി ഗാലറിയിൽ ആർപ്പുവിളിച്ചവർ ഇന്ന് ടീമിന്റെ ഭാവിയില്‍ ആധിപൂണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പ്രതിഭാ സമ്പന്നവും കീശയിൽ നിറയെ കാശുമുള്ളതുകൊണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽനിന്ന് വെറും വിജയങ്ങളല്ല മറിച്ച് അപ്രമാദിത്തമാണ് ആരാധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ലിവർപൂൾ വിജയവഴിയിലാണ്. 18 കളികളിൽ 17 ഉം അവർ ജയിച്ചു. അഞ്ചു തോൽവികൾ വഴങ്ങിയ സിറ്റിക്ക് ലിവർപൂളുമായി 14 പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലിവർപൂള്‍‌ ഒന്നാമതും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മൂന്നാമതും. ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ലീഗിന്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ ഇതുവരെ ഇത്രയും പോയിന്റിലെ വ്യത്യാസം മറികടന്ന് ആദ്യപകുതിക്കു ശേഷം ആർക്കും കിരീടം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സാധ്യത കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയാണ്.



മാച്ച് ഫിക്സ്ചർ, ആരാധകരുടെ ആവേശമില്ലായ്മ തുടങ്ങി മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു നടന്ന സംഭവങ്ങൾവരെ ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ കാരണമായി പരിശീലകൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. സീസണിന്റെ രണ്ടാം വാരത്തിലെ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഇൻജുറി ടൈമിൽ ഗബ്രിയേൽ ജെസ്യൂസിന് റഫറി ഗോൾ നിഷേധിച്ച സംഭവങ്ങൾ വരെ ഗാർഡിയോള പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ടീമിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണത്രെ. ടീമിന്റെ സഹപരിശീലകനായ മൈക്കൽ അർറ്റേറ്റയുടെ രാജി വിവരം ഇതിനിടെയാണു പുറത്തുവന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുകയെന്നു പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി പ്രീമിയർ ലീഗ് വിജയങ്ങൾ നേടിയിരുന്ന സിറ്റിയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ മൈക്കൽ അർറ്റേറ്റയുടെ സ്വാധീനം ഏറെയാണെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മൈക്കൽ അർറ്റേറ്റ

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിനായി ഗാർഡിയോള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി ഇഴകീറി പരിശോധിക്കും. സിറ്റിയിലെ തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുകൂടി ഗാർഡിയോള ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നേരത്തെയും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2016/17 ൽ സിറ്റിയുടെ മാനേജരായി ആദ്യ സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യപ്രാപ്തിയില്ലായ്മയെച്ചൊല്ലി ഗാർഡിയോള വിലപിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. പരിശീലകനായി തന്റെ അവസാന ടീമായിരിക്കും സിറ്റിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നു പറഞ്ഞത്. ടേബിളിൽ ആ സീസണിൽ മൂന്നാമതായിരുന്നു സിറ്റി. നേടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന നാല് കിരീടങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത് ബാഴ്സയിലും ബയേണിലും കിരീടങ്ങൾ കൊയ്ത ഗാർഡിയോളയെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി.

എന്നാൽ പകുതിക്കുവച്ച് ടീമിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ല ഗാർഡിയോള. നേട്ടങ്ങളില്ലാതിരുന്ന ആദ്യ സീസണിനുശേഷം എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അതുകാണിച്ചുതരികയും ചെയ്തു. കിരീടം നിലനിർത്താൻ പൊരുതുന്ന ടീമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിപ്പോൾ. ലീഗിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി തള്ളാനാകില്ല അവരെ. വെറുതെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കലല്ല അവരുടെ രീതി. പോരാട്ടമത്രയും അവരുടേതായ മേധാവിത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. പത്തുവർഷം മുൻപുവരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെര്‍ബി ജയിക്കുക മാത്രം മോഹമാക്കിയിരുന്ന പോയിന്റ് ടേബിളിലെ ‘സ്ഥിരം’ മധ്യനിരക്കാരായിരുന്നു സിറ്റി. അവിടന്നിങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ‘റേ‍ഞ്ച്’ എത്രയെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ‌. ‌‌‌



ഇപ്പോഴുള്ള 14 പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസം മറികടക്കുകയെന്നതു ചില്ലറ കാര്യമല്ല. അത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഭൂരിഭാഗം ടീമുകളെയും അസ്വസ്ഥരാക്കും. പക്ഷേ ലീഗിൽ ആർക്കെങ്കിലും അക്കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതു സിറ്റിക്കു മാത്രമായിരിക്കും. മുൻപ് രണ്ടു തവണയാണ് സമാനമായ സാഹചര്യം സിറ്റി നേരിട്ടത്. അപ്പോഴെല്ലാം അവർ സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 2018/19 സീസണിൽ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ലിവർപൂളിനു പിറകിൽ രണ്ടാമതായിരുന്നു സിറ്റി. തുടർന്നു നടത്തിയ തേരോട്ടത്തിൽ അവർ കിരീടം നിലനിർത്തി. 2013/14ൽ ആകട്ടെ കിരീടത്തിനായി രണ്ട് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ പോരാടിയിരുന്നത് അഞ്ച് ടീമുകൾ. സിറ്റി അന്ന് ലിവർപൂളിന് പിന്നിൽ‌ മൂന്നാമതായിരുന്നു. ആ സീസണിൽ സിറ്റി കാണിച്ചത്രയും ഗോൾ ദാഹം വേറൊരു ടീമിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 100 ഗോൾ‌ നേട്ടവും മറികടന്ന് അനായാസം കിരീടം ചൂടി. കഴിഞ്ഞ 10 ലീഗ് കിരീടങ്ങളില്‍ നാലും ജയിച്ചു. അതാണു നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരേയൊരു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി.



കരുത്തരായ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തോൽപിച്ചാണ് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി സീസണിലെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിപ്പിച്ചത്. സെർജിയോ അഗ്യൂറോയും പ്ലേമേക്കർ ഡേവിഡ് സില്‍വയും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ജയമെന്നതു സിറ്റിയുടെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ വൂൾവ്‌സുമായുള്ള മത്സരം 3–2നു തോറ്റതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഭാവിക്കുമേൽ വീണ്ടും കരിനിഴൽ വീണിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലീഗിൽ ഒന്നാമതുള്ള ലിവർപൂളും ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയും ഇനിയും ജാഗ്രത പാലിച്ചേതീരൂ. കാരണം ശേഷിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങള്‍ മാഞ്ചസ്റ്റർ‌ സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കരുത്തും ആവാഹിച്ചുള്ളതാകും. തടുക്കാൻ വിയർപ്പേറെ ഒഴുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അർഥം.



