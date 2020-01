ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ: സാധ്യത മാനെയ്ക്ക്

ജൊഹാനസ്ബർഗ് ∙ പുതിയ പതിറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ പുരസ്കാരം ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ലിവർപൂളിന്റെ ഷാർപ് ഷൂട്ടർ സാദിയോ മാനെയ്ക്കു തന്നെയെന്നു സൂചന. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആഫ്രിക്കൻ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഈജിപ്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ 7നു പ്രഖ്യാപിക്കും. എൽ ഹാജി ദിയൂഫാണ് ഇതിനു മുൻപ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള സെനഗൽ താരം. ലിവർപൂളിൽ മാനെയുടെ ഒപ്പം കളിക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം മുഹമ്മദ് സലായായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലും പുരസ്കാര ജേതാവ്.

English Summary: Sadio Mane is expected to become The African Player of the Year