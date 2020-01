ഒടുവിൽ സീരി എയിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ഹാട്രിക്; യുവെയ്ക്ക് ‘ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ’

മിലാൻ ∙ രണ്ടാം പകുതിയിൽ 3 ഗോളുകൾ, ഹാട്രിക്! ഇറ്റാലിയൻ സെരി എ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കാഗ്ലിയാരിക്കെതിരെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ നേടിയ ഹാട്രിക് മികവിൽ യുവെന്റസിന് 4–0ന്റെ തകർപ്പൻ ജയം. 49, 67, 82 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു റോണോയുടെ ഗോളുകൾ. ഹിഗ്വെയ്നാണ് (81) മറ്റൊരു ഗോൾ സ്കോറർ. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച യുവെന്റസ് മുന്നേറ്റനിരയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കാഗ്ലിയാരി ഡിഫൻഡർമാർ നന്നായി വിയർത്തു. ഇറ്റാലിയൻ സീരി എയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ കന്നി ഹാട്രിക്കാണിത്.

തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ യുവെ 18 കളിയിൽനിന്ന് 45 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. നാപ്പോളിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കു തകർത്ത ഇന്റർ മിലാനാണ് (45) ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഗോൾശരാശരിയിലെ മികവാണ് ഇന്ററിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുന്നത്. റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിന്റെ ഇരട്ടഗോളും (14, 33), ലൗട്ടാര മാർട്ടിനസിന്റെ ഗോളുമാണ് (62) ഇന്ററിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 13ന് എഎസ് റോമയുമായാണ് യുവെന്റസിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.

കരിയറിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ 56–ാം ഹാട്രിക്കാണ് കാഗ്ലിയാരിക്കെതിരെ പിറന്നത്. അതേസമയം, യുവെന്റസ് ജഴ്സിയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഹാട്രിക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിനെതിരെയാണ് റൊണാൾഡോയുടെ മുൻപത്തെ ഹാട്രിക് പിറന്നത്. അതിനുശേഷം പോർച്ചുഗലിനായി അദ്ദേഹം മൂന്നു ഹാട്രിക്കും കുറിച്ചു.

∙ സമനിലയുമായി ടോട്ടനം തടിതപ്പി

ലണ്ടൻ ∙ ലൂക്കാസ് മൗറയുടെ സമനില ഗോളിൽ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ തോൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു! ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എഫ്എ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മൂന്നാം റൗണ്ടിലാണ്, സൂപ്പർ പരിശീലകൻ ഹൊസെ മൗറീഞ്ഞോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ടോട്ടനം തടിതപ്പിയത്. രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ടീം മിഡിൽസ്ബ്രോ ആയിരുന്നു ടോട്ടനത്തിന്റെ എതിരാളികൾ. ആഷ്‌ലി ഫെച്ചറുടെ ഗോളിലാണ് ടോട്ടനം ലീഡ് വഴങ്ങിയത്.

പരുക്കേറ്റ സ്ട്രൈക്കർ ഹാരി കെയ്ൻ ഇല്ലാതെ കളിക്കുന്ന ടോട്ടനത്തിന് കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, മിഡിൽസ്ബ്രോ ഗോളി തോമസ് മെയിയാസിന്റെ തകർപ്പൻ സേവുകൾ ടോട്ടനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ചാമ്പലാക്കി. ഒൻപതു മാറ്റങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ ചെൽസി ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ക്ലബ് നോട്ടിങ്ങാം ഫോറസ്റ്റിനെ 2–0ന് തോൽപിച്ചു.

