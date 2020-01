കോർണറിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഗോളടിച്ച് ക്രൂസ്; റയൽ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ

ജിദ്ദ ∙ ടീമെന്ന നിലയിലുള്ള കൂട്ടായ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം വ്യക്തിഗത മികവിൽ പിറന്ന രണ്ടു ഗോളുകളും നിറംചാർത്തിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ വലൻസിയയെ തകർത്ത് റയൽ മഡ്രിഡ് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ. സൗദി അറേബ്യൻ നഗരമായ ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് റയൽ വലൻസിയയെ തകർത്തത്. മിഡ്ഫീൽഡർമാരായ ടോണി ക്രൂസ് (15), ഇസ്കോ (39), ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് (65) എന്നിവരാണ് റയലിനായി ഗോൾ നേടിയത്. വലൻസിയയുടെ ആശ്വാസഗോൾ ഇൻജറി ടൈമിൽ ലഭിച്ച പെനൽറ്റിയിൽനിന്ന് ഡാനി പറേജോ നേടി.

റയൽ ഫൈനലിൽ കടന്നതോടെ ഇക്കുറി സ്പാനിഷ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ മറ്റൊരു എൽ ക്ലാസിക്കോയ്ക്കും സാധ്യത വർധിച്ചു. ഇന്നു രാത്രി നടക്കുന്ന ബാർസിലോന – അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് രണ്ടാം സെമിഫൈനൽ വിജയികളാണ് കലാശപ്പോരിൽ റയലിന്റെ എതിരാളികള്‍. ഏദൻ ഹസാഡ്, കരിം ബെൻസേമ, ഗാരെത് ബെയ്ൽ തുടങ്ങിയവർ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാൽ പ്രമുഖ സ്ട്രൈക്കർമാരൊന്നുമില്ലാതെയാണ് റയൽ സെമി പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ, സ്ട്രൈക്കർമാരെ വെല്ലുന്ന ഗോളടിമികവുമായി മിഡ്ഫീൽഡർമാർ അരങ്ങു തകർത്തതോടെയാണ് റയൽ അനായാസ വിജയത്തോടെ ഫൈനലിലേക്കു മുന്നേറിയത്.

ഉജ്വലമായിരുന്നു ടോണി ക്രൂസിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ. കോർണർ കിക്കിൽനിന്ന് ക്രൂസ് തൊടുത്ത ഷോട്ടാണ് നേരിട്ട് വലയിൽ കയറിയത്. ക്രൂസിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് വലൻസിയ ഗോൾകീപ്പർ ജാവും ഡൊമെനിക് കുത്തിയകറ്റിയെങ്കിലും പന്ത് അപ്പോഴേയ്ക്കും ഗോൾലൈൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ ഷോട്ട് വലൻസിയ ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തിട്ടത് പിടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു ഇസ്കോയുടെ വക രണ്ടാം ഗോൾ.

എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഉജ്വലമായൊരു ഗോളോടെ മോഡ്രിച്ച് സ്വന്തം പേരിലും ഒരു ഗോളെഴുതിച്ചേർത്തു. വലൻസിയ ബോക്സിനുള്ളിൽ മോഡ്രിച്ചിന് പന്തു ലഭിക്കുമ്പോൾ തടയാൻ രണ്ട് വലൻസിയ പ്രതിരോധനിരക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു പേരെയും മികച്ച ഫുട്‌വർക്കിലൂടെ കബളിപ്പിച്ച് ഇരുവർക്കുമിടയിലൂടെ മോഡ്രിച്ച് പായിച്ച ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പറുടെ നീട്ടിയ കൈകളെയും മറികടന്ന് വലയിൽ കയറി. അവസാന നിമിഷം പന്ത് റയൽ മഡ്രിഡ് ബോക്സിനുള്ളിൽ സെർജിയോ റാമോസിന്റെ കയ്യിൽത്തട്ടിയതിന് ലഭിച്ച പെനൽറ്റിയിൽനിന്നാണ് ഡാനി പറേജോ വലൻസിയയുടെ ആശ്വാസഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്.

∙ ബാർസയുടെ ‘കനിവിൽ’ റയൽ!

ഇത്തവണ സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിന് റയൽ മഡ്രിഡ് ബാർസിലോനയോടു നന്ദി പറയണം! കഴിഞ്ഞ സീസൺ സ്പാനിഷ് ലീഗിലെയും കോപ്പ ഡെൽ റെയിലെയും ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാർക്കായിരുന്നു ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം. ലാ ലിഗയിലെ ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാരെന്ന നിലയിൽ ബാർസയും അത്‌‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡും യോഗ്യത നേടി. കോപ്പ ഡെൽ റെ ഫൈനൽ കളിച്ചത് വലെൻസിയയും ബാർസയും. ബാർസ രണ്ടു വട്ടം വന്നതിനാൽ ലീഗിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കു വഴിയൊരുങ്ങി. റയൽ മഡ്രിഡ് തന്നെ!

മുൻപ് പ്രീ–സീസൺ ടൂർണമെന്റായിട്ടാണ് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ടീമുകൾക്കു തിരക്കായതിനാൽ ജനുവരിയിലേക്കു മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ലാ ലിഗ, കോപ്പ ഡെൽ റെ ജേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഫൈനൽ മത്സരം എന്നതു മാറ്റി നാലു ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സെമി ഫൈനലുകൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. ബാർസിലോനയാണ് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് കൂടുതൽ വട്ടം നേടിയത്; 13 തവണ. റയൽ മഡ്രിഡ് രണ്ടാമത് (10). കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയത് ലയണൽ മെസ്സി (13).

English Summary: Toni Kroos' opportunistic goal direct from a corner helped Real Madrid reach the Spanish Super Cup final with a 3-1 victory over Valencia in Saudi Arabia.