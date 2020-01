ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ വീഴ്ത്തി ഗോകുലം തിരിച്ചുവരുന്നു (3–1); നാലാം സ്ഥാനത്ത്

കൊൽക്കത്ത ∙ ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കൊൽക്കത്ത വമ്പൻമാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ തകർത്ത് ഗോകുലം കേരള എഫ്‍സി വീണ്ടും വിജയവഴിയിൽ. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലത്തിന്റെ വിജയം. ഹെൻറി കിസ്സേക്ക (21), മാർക്കസ് ജോസഫ് (65) എന്നിവരാണ് ഗോകുലത്തിനായി ഗോൾ നേടിയത്. ആദ്യപകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിൽ സ്പാനിഷ് താരം മാർട്ടി ക്രെസ്പി വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഗോകുലത്തിന്റെ ഗോൾപ്പട്ടിക പൂർണം. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ആശ്വാസഗോൾ 27–ാം മിനിറ്റിൽ കാസിം അയ്ഡാറ നേടി.

ഇതോടെ, കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് ഗോകുലം അവരുടെ തട്ടകത്തിൽത്തന്നെ മധുര പ്രതികാരം ചെയ്തു. മൂന്നു മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ഗോകുലം ലീഗിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരികെയെത്തുന്നത്. വിജയത്തോടെ ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 10 പോയിന്റുമായി ഗോകുലം നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി. മൂന്നാമതുള്ള ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിനും 10 പോയിന്റാണെങ്കിലും ഗോൾശരാശരിയാണ് ഗോകുലത്തിനു മേൽ അവർക്ക് മേൽക്കൈ നൽകുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളാകട്ടെ ആറു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എട്ടു പോയിന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തേക്കു പതിച്ചു.



