സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിൽ 500 വിജയം തികച്ച് മെസ്സി; വിജയങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറാൻ!

ബാർസിലോന ∙ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലേക്ക് ഒരു ‘എൻട്രി’ കൂടി. കോപ്പ ഡെൽ റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ബാർസ 5–0ന് ലെഗാനെസിനെ തോൽപിച്ചതോടെ മെസ്സി സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിൽ 500 വിജയങ്ങൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി. മത്സരത്തിൽ മെസ്സി രണ്ടു ഗോളും നേടി. ജയത്തോടെ ബാർസിലോന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു. അന്റോയ്ൻ ഗ്രീസ്മാൻ, ക്ലെമന്റ് ലാങ്‌ലെറ്റ്, ആർതർ മെലോ എന്നിവരാണ് മറ്റു ഗോളുകൾ നേടിയത്.

റയൽ മഡ്രിഡ്, വലെൻസിയ, റയൽ സോസിദാദ്, ഗ്രനഡ, വിയ്യാറയൽ, അത്‌ലറ്റിക് ബിൽബാവോ ടീമുകളും ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. സെവിയ്യയും മിരാൻഡെസും തമ്മിലാണ് മറ്റൊരു പ്രീ–ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ നാലു തവണയും കോപ്പ ഡെൽ റെ കിരീടം ബാർസയ്ക്കായിരുന്നു.

∙ മെസ്സി 500

സ്പാനിഷ് ക്ലബ് മത്സരങ്ങളിലെ 710 മത്സരങ്ങളിലാണ് മെസ്സി 500 വിജയങ്ങൾ തികച്ചത്. എല്ലാം ബാർസിലോന ജഴ്‌സിയിൽ തന്നെ. ബാർസയ്ക്കായി ഇതുവരെ 622 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ 241 ഗോൾ അസിസ്റ്റുകളുമുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ 33 കളികളിൽ 24 ഗോളുകൾ മെസ്സി നേടിക്കഴി‍ഞ്ഞു. 10 അസിസ്റ്റും അർജന്റീന താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.

