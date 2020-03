എൽക്ലാസിക്കോയിൽ ബാർസയെ തോൽപിച്ച് റയൽ മഡ്രിഡ് (2–0), ഒന്നാമത്

മഡ്രിഡ്∙ എൽക്ലാസിക്കോയിൽ ബാർസിലോനയെ 2 ഗോളുകൾക്കു തോൽപിച്ച് റയല്‍ മഡ്രിഡ്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ (71), മരിയാനോ (92) എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലാണ് റയലിന്റെ ജയം. ഇതോടെ ലാലിഗ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് ഒന്നാമതെത്തി. 26 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 56 പോയിന്റാണ് റയലിന് നിലവിലുള്ളത്. രണ്ടാമതുള്ള ബാർസയ്ക്ക് 55 പോയിന്റുണ്ട്.



തുടർച്ചയായി നാലു ലീഗ് മത്സരങ്ങള്‍ ജയിച്ചാണ് ബാർസ സാന്റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച ഗോള്‍ അവസരങ്ങൾ ബാർസ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.



English Summary: Real Madrid beat Barcelona in a captivating El Clasico to move above their rivals at the top of La Liga