ലണ്ടൻ∙ കരുത്തരായ ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തി ചെൽസി എഫ്‍എ കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് നീലപ്പട ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തിയത്. വില്യൻ (13), റോസ് ബെർക്‌ലി (64) എന്നിവരാണ് ചെൽസിക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഇവർക്കൊപ്പം പോസ്റ്റിനു മുന്നിൽ മിന്നുന്ന ഫോമിലായിരുന്ന കെപ്പ അരിസാബെലാഗയുടെ ഉജ്വല സേവുകളും ചെല്‍സിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 18 മത്സരങ്ങൾ നീണ്ട വിജയക്കുതിപ്പിനുശേഷം വാറ്റ്ഫഡിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയതിന്റെ ഞെട്ടൽ ലിവര്‍പൂളിനെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ചെൽസിക്കെതിരായ തോൽവി. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഈ സീസണിൽ ലിവർപൂളിന്റെ ആദ്യ തോൽവി കൂടിയാണ് വാറ്റ്ഫഡിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച പിണഞ്ഞത്.



2012ലെ കലാശപ്പോരിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയശേഷം ഇരു ടീമുകളും എഫ്എ കപ്പിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ഇതാദ്യമായിരുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അന്ന് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തിയ ചെൽസി, ഇക്കുറി ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു ഗോൾ വിജയത്തോടെ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു. വാറ്റ്ഫഡിനോട് തോൽവി വഴങ്ങിയ ടീമിൽ ഏഴു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് പരിശീലകൻ യൂർഗൻ ക്ലോപ് ചെൽസിക്കെതിരെ ലിവർപൂളിനെ കളത്തിലിറക്കിയത്.

ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പർ ആലിസൻ ബെക്കറിനു പകരം രണ്ടാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പർ അഡ്രിയാനാണ് ലിവർപൂളിനായി ഗോൾവല കാത്തത്. അഡ്രിയാന്റെ പിഴവിൽനിന്നാണ് വില്യൻ 13–ാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ചെൽസിക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചതും. വില്യൻ തൊടുത്ത പൊള്ളുന്ന ഷോട്ട് നേരെ അഡ്രിയാന്റെ കൈകളിലേക്കായിരുന്നെങ്കിലും പന്തു പിടിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. കയ്യിൽനിന്ന് വഴുതിയ പന്ത് നേരെ വലിയൽകയറി.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ റോസ് ബെർക്‌ലിയിലൂടെ ചെൽസി ലീ‍ഡ് വർധിപ്പിച്ചു. ബോക്സിനു വെളിയിൽനിന്നും പന്തുമായി ഓടിക്കയറിയ റോസ് ബെർക്‌ലി തൊടുത്ത ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ അഡ്രിയാന് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ വലയിൽ കയറി. ഇതിനിടെ ചെൽസിയുടെ ഫ്രീകിക്കിൽനിന്നുള്ള ഗോൾശ്രമം ക്രോസ് ബാറിൽത്തട്ടി പുറത്തുപോവുകയും ചെയ്തു.

എഫ്എ കപ്പിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് റീഡിങ്ങിനെയും (2–1), ന്യൂകാസിൽ വെസ്റ്റ് ബ്രോമിനെയും (3–2) തോൽപ്പിച്ച് ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. 2006നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ന്യൂകാസിൽ എഫ്‍എ കപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കുന്നത്. പകരക്കാരൻ ബില്ലി ഷാർപ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ഇൻജറി സമയത്ത് നേടിയ ഗോളിലാണ് ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് റീഡിങ്ങിനെ വീഴ്ത്തിയത്. മുഴുവൻ സമയത്തും ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളടിച്ച സമനില പാലിക്കുകയായിരുന്നു.

