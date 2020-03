ലണ്ടൻ ∙ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫുട്ബോളിലെ ഓഫ്‌സൈഡ് നിയമം നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കാൻ ഫുട്ബോളിലെ രാജ്യാന്തര നിയമനിർമാണ സമിതിയായ ഇഫാബ് (ഇന്റർനാഷനൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ്) തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. ഓരോ കളിയിലും ലൈൻസ്മാന്റെ ഓഫ്‌സൈഡ് തീരുമാനങ്ങൾ വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി (വിഎആർ) സംവിധാനത്തിലൂടെ പുനഃപരിശോധിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വർഷം നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാമെന്നാണ് ഇഫാബ് കരുതുന്നത്. ഓഫ്‌സൈഡ് നിയമത്തിൽ പരിഷ്കാരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മുൻ ആർസനൽ പരിശീലകനും ഫിഫയുടെ രാജ്യാന്തര വികസന വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ആർസീൻ വെംഗർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

English Summary: UEFA to introduce thicker VAR offside lines for Champions League and Europa League 2020/21