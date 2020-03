ഒപ്പം പരിശീലിച്ച ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരത്തിന് കോവിഡ്; റയൽ താരങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ

മഡ്രിഡ്∙ ഇറ്റലിയിലെ സെരി എയിൽ കളിക്കുന്ന യുവെന്റസ് താരത്തിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹതാരങ്ങളെ ക്വാറന്റീനിൽ (രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന നടപടി) പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ സ്പാനിഷ് വമ്പൻമാരായ റയൽ മഡ്രിഡും താരങ്ങളെയൊന്നാകെ ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റി. കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ ഒന്നാകെ ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റിയത്.

റയലിന്റെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചു പരിശീലിക്കാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ ഐസലേഷനിലേക്കു മാറ്റിയത്. ഇതോടെ, കൊറോണ ഭീഷണി കണക്കിലെടുത്ത് ലാലിഗ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്പെയിനിൽ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് താരങ്ങളെ ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റിയത്. അതിനു മുന്‍പ് വെള്ളിയാഴ്ച ലാലിഗയിൽ ഐബറുമായും റയലിനു മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു. റയലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പോർട്സ് സിറ്റിയും അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു പൂട്ടി.

വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായ ഇറ്റലിയിൽ ഒന്നാം ഡിവിഷൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗായ സെരി എ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കായിക മത്സരങ്ങളും ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ നിർത്തിവച്ചു. സെരി എയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ യുവെന്റസിന്റെ താരത്തിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. യുവ താരങ്ങളെ പൂർണമായും രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മറ്റു പ്രമുഖ ലീഗുകളിലും ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചു. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പിഎസ്ജി – ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് മത്സരം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ അടച്ചിട്ട മൈതാനത്താണ് നടത്തുന്നത്.

∙ ഫോർമുല വണ്ണിലും കൊറോണ!

അതിനിടെ ടീമംഗത്തിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥീരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മക്‌ലാരൻ റേസിങ് ഈ വർഷത്തെ ഫോർമുല വൺ ഓസ്ട്രലിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽനിന്ന് പിൻമാറി. വൈറസ് ബാധയേറ്റ താരത്തെ ഐസലേഷനിലേക്കു മാറ്റിയതായും ടീം മക്‌ലാരൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Real Madrid players in quarantine and La Liga suspended due to coronavirus