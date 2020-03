കോവിഡ് ‘കളി തുടരുന്നു’; യൂറോകപ്പും കോപ്പ അമേരിക്കയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിവച്ചു

ഓസ്‌ലോ∙ ഈ വർഷത്തെ യൂറോകപ്പും കോപ്പ അമേരിക്കയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. യൂറോകപ്പ് മാറ്റിവച്ച വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവേഫ സംഘടിപ്പിച്ച അടിയന്തര വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം നോർവെ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധിയാണ് പരസ്യമാക്കിയത്. ഈ വർഷം ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂലൈ 12 വരെ യൂറോപ്പിലെ 12 രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്താനിരുന്നത്. യൂറോകപ്പിന്റെ 60–ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചാണ് ഇക്കുറി 12 നഗരങ്ങളിലായി ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചത്. യുവേഫയുമായുള്ള യോഗത്തിനു ശേഷം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് നോർവെ തീരുമാനം പരസ്യമാക്കിയത്.

അടുത്ത വർഷം ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 11 വരെ ടൂർണമെന്റ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. അന്തിമ തീരുമാനം യുവേഫ പുറത്തുവിടും. യൂറോകപ്പ് നീട്ടിവച്ചതോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂറോപ്പിലാകമാനം നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലീഗുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും. യുവേഫ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നേഷൻസ് ലീഗും യൂറോപ്യൻ അണ്ടർ 21 ചാംപ്യൻഷിപ്പും അടുത്ത വർഷമാണ് നടക്കുന്നത്.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

അതിനിടെ, ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റായ കോപ്പ അമേരിക്കയും ഒരു വർഷത്തേക്കു നീട്ടിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ അർജന്റീനയിലും കൊളംബിയയിലുമായി ജൂൺ 12 മുതലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 1983നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി കോപ്പ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 2021 ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 10 വരെയാകും ടൂർണമെന്റ് നടത്തുക.

അർജന്റീന, ഓസ്ട്രേലിയ, ബൊളീവിയ, യുറഗ്വായ്, ചിലെ പാരഗ്വായ് എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിലുള്ളത്. കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ, ഖത്തർ, വെനസ്വേല, ഇക്വഡോർ, പെറു എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലുള്ളത്. പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളെന്ന നിലയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയും ഖത്തറും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.



