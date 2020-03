ഫ്രഞ്ച് താരം മറ്റ്യൂഡിക്കും കോവിഡ്; യുവെയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ സഹതാരം

ടൂറിൻ∙ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾ‍ഡോ ഉൾപ്പെടെ കളിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിൽ രണ്ടാമതൊരു താരത്തിനു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുവെന്റസിന്റെ ഫ്രഞ്ച് മിഡ് ഫീൽഡർ ബ്ലെയ്സ് മറ്റ്യുഡിക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആദ്യമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡാനിയേല റുഗാനി യുവെന്റസിന്റെ ആദ്യ ഇലവനിൽ പതിവുകാരനല്ലായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ്യുഡി അവരുടെ ആദ്യ ഇലവനിലെ സ്ഥിരാംഗമാണ്. റുഗാനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ മാർച്ച് 11 മുതൽ മറ്റ്യുഡി ഐസലേഷനിലാണെന്ന് ക്ലബ് അറിയിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളെല്ലാം നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

2018ൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയ ഫ്രാൻസ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു മറ്റ്യുഡി. ഡാനിയൽ റുഗാനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളെയെല്ലാം യുവെന്റസ് ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. യുവെന്റസിന്റെ അർജന്റീന താരം പൗലോ ഡിബാലയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും താരം ഇതു നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, സെരി എയിലെ സാംപദോറിയ, ഫിയൊറെന്റീന ക്ലബ്ബുകളും താരങ്ങൾക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം ഐസലേഷനിലായിരുന്ന യുവെ താരം ഡാനിയൽ റുഗാനി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ‘ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്’ – റുഗാനി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്വാറന്റീൻ കാലയളവിലെ കനത്ത ഏകാന്തത തന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിയെന്നും ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ റുഗാനി പറഞ്ഞു. ‘പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ’ – താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: Blaise Matuidi is second Juventus player to test positive for coronavirus