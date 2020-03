വരുമാനമില്ല; താരങ്ങളുടെയും സ്റ്റാഫിന്റെയും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ബാർസ

മഡ്രിഡ്∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായതോടെ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെയും പരിശീലകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫംഗങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോന. ലാലിഗയും ചാംപ്യൻസ് ലീഗും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളെല്ലാം നിർത്തിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലബ് നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബാർസയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിലാണ് സൂപ്പർതാരങ്ങളുടേത് ഉൾപ്പെടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ചയായത്.

ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് മരിയ ബർത്തോമ്യുവാണ് ക്ലബ് നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കളിക്കളങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിൽ താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം താൽക്കാലികമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്ലബ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇഎസ്പിഎൽ റിപ്പോർച്ച് ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് ബാർസിലോന സിഇഒ ഓസ്കാർ ഗ്രാവു ലാലിഗ അധികൃതരുമായും യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളുമായും ചർച്ച നടത്തി.

ബാർസിലോനയിൽ ഒരു താരത്തിന്റെ ശരാശരി വാർഷിക പ്രതിഫലം 90 കോടിയിലധികം രൂപയാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് സാലറി സർവേയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ക്ലബ്ബും ബാർസയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വരുമാനമില്ലാതെ താരങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കുന്നത് ക്ലബ്ബിന്റെ സാമ്പത്തികാടിത്തറയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് പുതിയ നീക്കം. മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ വൈകിയാൽ മറ്റു ക്ലബ്ബുകളും ബാർസയുടെ വഴിതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.

അതിനിടെ, കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാനുള്ള ക്ലബ്ബിന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒൻപതു താരങ്ങളെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ എഫ്‌സി സിയോൺ പുറത്താക്കി. അതേസമയം, ജർമൻ ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽ ബൊറൂസിയ മോൻഷൻഗ്ലാഡ്ബാഷിന്റെ താരങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാൻ തയാറായും രംഗത്തെത്തി. മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കാനാണ് താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഇക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയ ക്ലബ്ബിന്റെ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടർ മാക്സ് എബേള വ്യക്തമാക്കി. ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ക്ലബ്.



English Summary: Barcelona may cut players' and staff salary as coronavirus cases continue to impact sporting events