‘കളി കാര്യമാകുന്നു’; ശമ്പളം കുറയ്ക്കാത്ത 9 താരങ്ങളെ സ്വിസ് ക്ലബ് പുറത്താക്കി

ബേസൽ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായതോടെ കളിക്കാർക്കും തിരിച്ചടി. ടൂർണമെന്റുകളും മത്സരങ്ങളും നിർത്തിവച്ചതോടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലായ സ്വിറ്റ്സർലൻ‍ഡ് ക്ലബ് എഫ്‍സി സിയോൺ, ശമ്പളം കുറയ്ക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്ന ഒൻപതു താരങ്ങളെ പുറത്താക്കി. മുൻ ആർസനൽ താരങ്ങളായ അലക്സ് സോങ്, യൊഹാൻ ഡൗറു, മുൻ ഫുൾഹാം മിഡ്ഫീൽഡർ പാറ്റിം കസാമി തുടങ്ങിയവരെയാണ് ക്ലബ് പുറത്താക്കിയത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1,000 പേരിലധികം കൂട്ടംചേരുന്നത് സ്വിസ് സർക്കാർ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായി. എഫ്‍സി സിയോൺ കളിച്ചുവന്ന സ്വിസ് സൂപ്പർ‌ ലീഗും അനിശ്ചിതമായി റദ്ദാക്കിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 10 ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ലീഗിൽ നിലവിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് എഫ്‍സി സിയോൺ. തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിൽനിന്ന് നാലു പോയിന്റ് മാത്രം മുകളിൽ. ഈ സീസണിൽ 13 മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ലീഗ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയത്.

ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സേവ്യർ കവാസ്സി, ന്യൂകാസിലിൽനിന്ന് വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്‍സി സിയോണിൽ കളിക്കുന്ന സെയ്ദു ഡൂംബിയ, എർമിൽ ലെഞ്ജാനി, മൈക്കൽ ഫാച്ചിനേറ്റി, ക്രിസ്റ്റ്യൻ സോക്ക്, ബിരാമ എൻഡോയെ എന്നിവരാണ് ശമ്പളം കുറയ്ക്കാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് ടീമിനു പുറത്തായത്.

English Summary:FC Sion sack nine players for reportedly not taking pay cut because of coronavirus crisis