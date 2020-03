ഹിഗ്വെയിൻ ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചത് അർബുദം ബാധിച്ച അമ്മയെ കാണാൻ: സഹോദരൻ

ബ്യൂനസ് ഐറിസ്∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ ക്വാറന്റീനിലായിരുന്ന യുവെന്റസ് താരം ഗോൺസാലോ ഹിഗ്വെയിൻ, ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും മുൻപ് സ്വദേശമായ അർജന്റീനയിലേക്കു പോയത് വിവാദമാക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേക അഭ്യർഥനയുമായി സഹോദരൻ നിക്കോള ഹിഗ്വെയിൻ. അമ്മയ്ക്ക് അർബുദമായതിനാലാണ് അടിയന്തരമായ ഗോൺസോലാ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതെന്ന് നിക്കോള വ്യക്തമാക്കി. ഇറ്റലിയിൽവച്ച് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇവിടെവന്ന ശേഷവും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ക്വാറന്റീനിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഹിഗ്വെയിനെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും നിക്കോള ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി 14 ദിവസമാണെന്നിരിക്കെ, ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിനിൽനിന്ന് ഹിഗ്വെയിൻ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാതെ താരം യാത്ര ചെയ്തത് കടുത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി സഹോദരന്റെ രംഗപ്രവേശം.

മാത്രമല്ല, യുവെന്റസിൽ ഹിഗ്വെയിന്റെ സഹതാരങ്ങളായ ഇറ്റാലിയൻ താരം ഡാനിയേല റുഗാനി, അർജന്റീനയിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള പൗലോ ഡിബാല എന്നിവർക്കും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതും വിമർശനത്തിന് കരുത്തു പകർന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റുഗാനിയുടെയും ഡിബാലയുടെയും സഹതാരങ്ങൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരണമെന്നിരിക്കെയാണ് ഹിഗ്വെയിൻ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. ഹിഗ്വെയിനു പുറമെ യുവെന്റസിന്റെ ബോസ്നിയൻ താരം മിരാലം പ്യാനിക് ലക്സംബർഗിലേക്കും ജർമൻ താരം സാമി ഖദീര സ്വദേശത്തേക്കും ക്ലബ്ബിന്റെ അനുമതിയോടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു.

ഹിഗ്വെയിനെതിരായ വിമർശനം കടുത്തതോടെയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ സഹോദരൻ നിക്കോള വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്. ‘മറ്റു പലരേയും പോലെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇപ്പോൾ അർബുദവുമായി മല്ലിടുകയാണ്. ഈ ആളുകൾക്ക് (വിമർശകർക്ക്) ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം അത്ര പ്രധാനമല്ലായിരിക്കാം. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ മാജിക് പേര്, ഇവിടെ ‘ഹിഗ്വെയിൻ’, ആവർത്തിക്കാൻ മാത്രമാണ് താൽപര്യം. അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവും’ – നിക്കോള കുറിച്ചു.

‘ഈ സന്ദേശം ആർക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ഞാനായിട്ട് അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ക്ലബ്ബിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് എന്റെ സഹോദരൻ യാത്ര ചെയ്തത്. ഇവിടെയെത്തിയ അദ്ദേഹം ഒരിടത്തേക്കും ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല. മറ്റേതൊരു അർജന്റീന പൗരനേയും പോലെ, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അഭ്യർഥിച്ചതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ക്വാറന്റീനിലാണ്. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ അമ്മയോടൊപ്പമായിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടേക്കു വന്നത്. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഗോൺസാലോയെ അനാവശ്യമായി വിവാദങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചിടരുത്. എല്ലാവർക്കും ഇതിലും വലിയ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്കു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ. നന്ദി’ – നിക്കോള എഴുതി.

English Summary: Higuain controversially broke quarantine in Italy to be with mother fighting cancer, brother of Juventus striker reveals