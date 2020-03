തണലൊരുക്കി ‘വല്യേട്ടൻമാരു’ടെ 165 കോടി; ജർമനിയിൽ നിന്നൊരു മാതൃക!

ബെർലിൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായെങ്കിലും, മനുഷ്യത്വം പേറുന്ന ആരവങ്ങൾക്ക് ശമനമില്ല. ലോകമാകെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സഹായഹസ്തം നീട്ടി ഒട്ടേറെ കായിക താരങ്ങളും ക്ലബ്ബുകളുമാണ് രംഗത്തുള്ളത്. പണം നൽകിയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് താമസ സൗകര്യമൊരുക്കിയും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തും സഹജീവികളെ ചേർത്തുപിടിച്ച ഇത്തരം മാതൃകകൾക്കിടെ, ജർമനിയിലെ ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽനിന്നിതാ മറ്റൊരു കാരുണ്യത്തിന്റെ വാർത്ത.

കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായതോടെ വരുമാനം നിലച്ച് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ചെറു ക്ലബ്ബുകളെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജർമനിയിലെ ‘വല്യേട്ടൻമാർ’. ബുന്ദസ്‌ലിഗയിലെ ആദ്യ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ബയൺ മ്യൂണിക്ക്, ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട്, ആർബി ലെയ്പ്സിഗ്, ബയർ ലെവർക്യൂസൻ എന്നീ ക്ലബ്ബുകളാണ് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണത്തിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം വേണ്ടെന്നും വച്ചും സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്ന് പണമിറക്കിയും രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ക്ലബ്ബുകളെ സഹായിക്കുന്നത്.

ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനമാണ് ഈ നാലു ക്ലബ്ബുകളും ചേർന്ന് വേണ്ടെന്നുവച്ചത്. ഇത് ഏതാണ്ട് 12.5 മില്യൻ യൂറോ വരും. അതായത് 103 കോടിയിൽപ്പരം ഇന്ത്യൻ രൂപ! മാത്രമല്ല, ഈ നാലു ക്ലബ്ബുകളും ചേർന്ന് അവരുടെ വകയായി 7.5 മില്യൻ യൂറോ കൂടി ഇതിനൊപ്പം നൽകും. ഇതു മാത്രം ഏതാണ്ട് 62 കോടിയോളം രൂപ വരും. അങ്ങനെ ബുന്ദസ്‌ലിഗയിലെയും സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനിലെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്ന ക്ലബ്ബുകളെ സഹായിക്കാൻ ഈ നാലു ക്ലബ്ബുകളും ചേർന്ന് നൽകുന്നത് 20 മില്യൻ യൂറോയാണ്; ഏതാണ്ട് 165 കോടിയോളം രൂപ!

ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗാകും (ഡിഎഫ്എൽ) ഈ പണം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ‘ബുന്ദസ്‌ലിഗയിലെ ഇരു ഡിവിഷനുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ക്ലബ്ബുകൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്’ – ബയൺ മ്യൂണിക്ക് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കാൾ ഹെയിൻസ് പറഞ്ഞു.

∙ സംഭാവന നൽകിയും ശമ്പളം കുറച്ചും താരങ്ങൾ

ബയൺ മ്യൂണിക്കിനു കളിക്കുന്ന പോളണ്ട് സൂപ്പർതാരം റോബർട്ട് ലെവൻഡോവിസ്കി ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഒരു മില്യൻ യൂറോ (എട്ടു കോടിയോളം രൂപ) കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ ധനസമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ബയണിലെ സഹതാരങ്ങളായ ലിയോൺ ഗോറെറ്റ്സ്ക, ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് എന്നിവർ തുടക്കമിട്ട ‘വി കിക്ക് കൊറോണ’ എന്ന ക്യാംപെയിനിലേക്കാണ് ലെവൻഡോവിസ്കി സംഭാവന നൽകിയത്. ഗോറെറ്റ്സ്കയും കിമ്മിച്ചും ചേർന്ന് ഒരു മില്യൻ യൂറോ ഇതിലേക്കു സംഭാവന ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ജർമൻ വിങ്ങർ ലിറോയ് സാനെയും ഈ ക്യാംപെയിനിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മാത്രമല്ല, പ്രതിസന്ധി തീരുംവരെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധരായി ജർമനിയിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളായ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെയും ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിന്റെയും താരങ്ങൾ അപ്പാടെ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഫലത്തിന്റെ 20 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാനാണ് ബയൺ താരങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും തീരുമാനം. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോലിയില്ലാതായെ ക്ലബ്ബിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനാണിത്. ബയൺ താരങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിന്റെ താരങ്ങളും ശമ്പളം കുറയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധരായി രംഗത്തെത്തി. ഇവരും ടീം മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജർമനിയിലെ മറ്റൊരു ക്ലബ്ബായ ബൊറൂസിയ മോൻഷെൻഗ്ലാഡ്ബാഷിന്റെ താരങ്ങളും സ്വയമേവ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധരായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ജർമനിയിലാകെ ഇതുവരെ 44,000ത്തോളം പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 267 പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. 5500ഓളം പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു.

English Summary: Bundesliga top four make 20m euro cash pledge to other German clubs