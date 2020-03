5 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ ശ്വാസം കിട്ടില്ല; കോവിഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പങ്കുവച്ച് ഡിബാല

ടൂറിൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിന്റെ അർജന്റീന താരം പൗലോ ഡിബാല രോഗപീഡകളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച് രംഗത്ത്. ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഠിനമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇക്കാലത്ത് നേരിട്ടതെന്ന് ഡിബാല വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഭേദപ്പെട്ടു. തനിക്കൊപ്പം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കാമുകി ഒറിയാന സബാട്ടിനിക്കും അസുഖം ഭേദമായി വരുന്നതായി ഡിബാല അറിയിച്ചു.

‘ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു അവസ്ഥ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പീഡകളായിരുന്നു. അഞ്ചു മിനിറ്റ് അനങ്ങിയാൽപ്പോലും ശ്വാസം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞുപോകും’ – ഡിബാല വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി. നടക്കാനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ചെറിയ തോതിൽ പരിശീലനവും പുനഃരാരംഭിച്ചു. മുൻപ് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു. കുറച്ചു നടന്നാൽപ്പോലും പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി. ശരീരത്തിനു വളരെയധികം ഭാരം തോന്നും. മസിലുകൾക്കും താങ്ങാനാകാത്ത വേദന’ – ഡിബാല പറഞ്ഞു.

ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് ഡിബാല. ഇദ്ദേഹത്തിനു പുറമെ ഇറ്റാലിയൻ താരം ഡാനിയേൽ റുഗാനി, ഫ്രഞ്ച് താരം ബ്ലെയ്സ് മറ്റ്യുഡി എന്നിവരാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച യുവെ താരങ്ങൾ. ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹതാരങ്ങളെല്ലാം വിവിധയിടങ്ങളിലായി ക്വാറന്റീനിലാണ്.

English Summary:Paulo Dybala spoke about how he would not be able to move around for more than five minutes as he would not be able to breathe and his muscles would hurt