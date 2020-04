സ്റ്റൈലിഷാണ്, സമ്പന്നനും; പക്ഷേ, ലോക്ഡൗണിൽ മുടിവെട്ടാൻ കാമുകി തുണ!

ലിസ്ബൺ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനിടെ പോർച്ചുഗലിലെ സ്വവസതിയിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ് ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ആളു വലിയ സമ്പന്നനൊക്കെത്തന്നെ. ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഹെയർസ്റ്റൈലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എക്കാലവും മുൻപന്തിയിലുമുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം! ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന ഈ സമയത്ത് മുടിവെട്ടേണ്ട അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ചെയ്യും? ലോകമൊട്ടുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സെലബ്രിറ്റികളും സാധാരണക്കാരും പിന്തുടരുന്ന അതേ മാർഗമാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്കു മുന്നിലും തെളിഞ്ഞത്.

അങ്ങനെയാണ് കാമുകിയായ സ്പാനിഷ് മോഡൽ ജോർജിന റോഡ്രിഗസ് താരത്തിന്റെ ഹെയർസ്റ്റൈലിസ്റ്റ് കൂടിയായത്. ട്രിമ്മറുമായി കാമുകി തന്റെ മുടി വെട്ടുന്ന ദൃശ്യം സൂപ്പർതാരം തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ട്വിറ്ററിലുൾപ്പെടെ തരംഗമാകുകയും ചെയ്തു. മുടിവെട്ടിയതിനു ശേഷമുള്ള താരത്തിന്റെ രൂപം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം, രസികരായ ചില ആരാധകർ മുടിവെട്ടിയ ശേഷമുള്ള രൂപമെന്ന പേരിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറ്റാലിയൻ സെരി എയിൽ യുവെന്റസിന്റെ താരമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ സ്വദേശമായ പോർച്ചുഗലിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. അസുഖബാധിതയായ അമ്മയെ കാണുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്. അധികം വൈകാതെ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണാതീതമാകുകയും സെരി എ ഉൾപ്പെടെ മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ താരം പോർച്ചുഗലിൽത്തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു മില്യൻ യൂറോ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തു.

