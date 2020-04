കൊറോണ ‘ഇടപെട്ടു’; ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ വീട്ടുതടങ്കലിന് റൊണാൾഡീഞ്ഞോ

അസുൻസ്യോൺ∙ ഒരു മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനൊടുവിൽ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം റൊണാൾഡീഞ്ഞോയ്ക്ക് താൽക്കാലികാശ്വാസം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തീർത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂപ്പർതാരത്തെയും സഹോദരൻ റോബർട്ടോ ഡി അസീസിനെയും പാരഗ്വായ് കോടതി ജയിലിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുമായി പാരഗ്വായിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരും വിചാരണത്തടവുകാരായാണ് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇരുവരുടെയും ജയിൽവാസം വീട്ടുതടങ്കലാക്കിയാണ് കോടതി ഇളവു ചെയ്തത്. ഇതോടെ, വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇരുവരും മുൻപു താമസിച്ചിരുന്ന അസുൻസ്യോണിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലായ പാൽമരോഗയിൽ തടങ്കലിൽ തുടരും.

റൊണാൾഡീഞ്ഞോയുടെയും സഹോദരന്റെയും അഭിഭാഷകർ ജാമ്യത്തുകയായി 1.4 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണ് കോടതിയിൽ കെട്ടിവച്ചത്. ഇത് 12 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയിലധികം വരും. ജയിലിൽനിന്ന് വീട്ടുതടങ്കലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇരുവരും മുൻപും കോടതിയിൽ പലതവണ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കോടതി അതെല്ലാം തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇരുവരെയും വീട്ടുതടങ്കലിലേക്കു മാറ്റാൻ ജഡ്ജി ഗുസ്താവോ അമാറില്ല അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിനാണ് പാരഗ്വായ് തലസ്ഥാനമായ അസുൻസ്യോനിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽനിന്ന് റൊണാൾ‍‍ഡീഞ്ഞോയെയും സഹോദരനും താരത്തിന്റെ ബിസിനസ് മാനേജരുമായ റോബർട്ടോ ഡി അസീസിനെയും വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുമായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം ജയിലിലടച്ച ഇരുവർക്കും അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങാനായിരുന്നില്ല. പലതവണ ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. വീട്ടുതടങ്കലിലേക്കു മാറാനും ശ്രമം നടത്തിനോക്കിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ, ജയിലിലെ ചട്ടമനുസരിച്ച് റൊണാൾഡീഞ്ഞോ അവിടെ മരപ്പണി പഠിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം താരത്തിന്റെ 40–ാം ജന്മദിനവും ജയിലിലാണ് ആഘോഷിച്ചത്.

ഒരു ചാരിറ്റി പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റൊണാൾഡീഞ്ഞോ പാരഗ്വായ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. 2002ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ബ്രസീൽ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു മുപ്പത്തൊൻപതുകാരനായ റൊണാൾഡീഞ്ഞോ. സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയുടെയും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയുടെയും ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് എസി മിലാന്റെയും മിന്നും താരമായിരുന്നു. ലോകകപ്പ്, യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ്, ബലോൻ ദ് ഓർ എന്നീ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ അപൂർവം താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. 2018ലാണ് ഫുട്ബോളിൽനിന്ന് വിരമിച്ചത്.

English Summary: Ronaldinho released from prison and placed under house arrest in luxury hotel