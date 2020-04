‘മെസ്സിയുടെ ബാർസ’യിൽ പൊട്ടിത്തെറി; ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കൂട്ടരാജി

ബാർസിലോന ∙ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എഫ്സി ബാർസിലോനയിൽ പൊട്ടിത്തെറി. സമീപകാലത്തെ ക്ലബ്ബിന്റെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ അടക്കം ആറു പേർ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽനിന്ന് രാജിവച്ചു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഇവർ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസപ് മരിയ ബർത്തോമ്യൂവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എമിലി റൗസോദ്, എൻറിക്വെ ടോംബാസ്, ഡയറക്ടർമാരായ സിൽവിയോ ഏലിയാസ്, ജോസെപ് പോന്റ്, ജോർദി കൽസാമിഗ്ലിയ, മരിയ ടെക്സിഡോർ എന്നിവരാണ് രാജിക്കത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകി ബോർഡ് വിട്ടത്. ഈ മാസമാദ്യം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളിക്കാർ ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നശേഷം ബാർസയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുന്നതാണ് ഡയറക്ടർമാരുടെ കൂട്ടരാജി. ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ച് ക്ലബ് പുറത്തു വിട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ ബോർഡ് ഉടൻ അഴിച്ചു പണിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ബാർസ ഗേറ്റ്

ക്ലബ്ബിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ‘ഐ 3 വെ‍ഞ്ച്വേഴ്സ്’ എന്ന ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധം രാജിക്കത്തിലുണ്ട്. മെസ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീനിയർ താരങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ ഏജൻസി തുടങ്ങിയതായി വാർത്തകളുണ്ടായി. പ്രസിഡന്റ് ബർത്തോമ്യൂ തന്നെ നേരിട്ട് മെസ്സിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഈ പ്രശ്നം തണുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം മെസ്സി തന്നെ ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റിനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്തു വന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വമേധയാ 70% വേതനം വേണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അത്. ക്ലബിലെ സാധാരണ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണിതെന്നും ഇക്കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോടാരും പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർദം ചെലുത്തേണ്ടെന്നും മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രസിഡന്റ് ബർത്തോമ്യുവിനെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ഈ കുറിപ്പ് മറ്റു ബാർസ താരങ്ങളായ ജെറാർദ് പിക്വെ, സെർജിയോ ബുസ്കെറ്റ്സ്, ലൂയി സ്വാരെസ്, ജോർഡി ആൽബ, അന്റോയ്ൻ ഗ്രീസ്മാൻ, ഫ്രങ്കി ഡിയോങ്, അർതുറോ വിദാൽ, മാർക്ക് ആന്ദ്രേ ടെർ സ്റ്റീഗൻ എന്നിവരെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

∙ വില്ലനായി അബിദാലും

ക്ലബ്ബിന്റെ മുൻ താരവും ഇപ്പോൾ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടറുമായ എറിക് അബിദാലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബർത്തോമ്യുവിനൊപ്പം വില്ലൻ സ്ഥാനത്തുണ്ട്. മുൻ പരിശീലകൻ എണസ്റ്റോ വാൽവെർദെയുടെ കീഴിൽ ചില കളിക്കാർ ആത്മാർഥതയോടെ കളിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അബിദാൽ പുലിവാലു പിടിച്ചിരുന്നു. മെസ്സി തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ അബിദാൽ പരാമർശങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

∙ അധികാരം അംഗങ്ങളിൽ

കോർപ്പറേറ്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റു ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി അംഗങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ള ക്ലബ്ബാണ് ബാ‍ർസിലോന. ക്ലബ്ബിന് ഷെയറുകളില്ല; അംഗത്വം മാത്രം. ‘സോസിസ്’ എന്നാണ് ഇത്തരം അംഗീകൃത അംഗങ്ങള്‍‌ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവരാണ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2021 ജൂണിനു മുൻപ് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. ഒരാൾക്കു രണ്ടു തവണ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് ആകാനാവൂ എന്നതിനാൽ ജോസെപ് മരിയ ബർത്തോമ്യൂവിന് ഇനി മത്സരിക്കാനാവില്ല.

English Summary: Barcelona in crisis after six directors resign in protest at way club is run