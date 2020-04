മഡ്രിഡിൽനിന്ന് ലിവർപൂളിൽ 3000 കാണികൾ; കൊറോണ വ്യാപനത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ‘പ്രതി’!

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടനിലെ ലിവർപൂളിൽ സംഭവിച്ച കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ ചിലതിന് ഫുട്ബോൾ ബന്ധം സംശയിച്ച് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. ലോക ഫുട്ബോളിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ലിവർപൂൾ എഫ്‍സി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന്റെ ആസ്ഥാനമായ നഗരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരവും കാരണമായെന്നാണ് അനുമാനം. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ലിവർപൂളും സ്പാനിഷ് ക്ലബ് അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരമാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത്. ഈ മത്സരം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ അനുമാനമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായ എയ്ഞ്ചലാ മക്‌ലീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 11നാണ് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീക്വാർട്ടറിലെ നിർണായകമായ രണ്ടാം പാദ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകമായ ആൻഫീൽഡിൽ ലിവർപൂൾ അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഏതാണ്ട് 52,000 പേർ ഈ മത്സരം നേരിട്ടു കാണാൻ ഗാലറിയിലെത്തിയെന്നാണ് കണക്ക്. അത്‍ലറ്റിക്കോയുടെ തട്ടകത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം പാദത്തിൽ ലിവർപൂൾ 1–0ന് തോറ്റിരുന്നു. ഇതോടെ നിർണായകമായി മാറിയ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ലിവർപൂളിന് വിജയം അനിവാര്യമായി മാറിയതോടെ ഒട്ടേറെ ആരാധകരാണ് മത്സരം കാണാൻ ഗാലറിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, രണ്ടാം പാദവും 3–2ന് തോറ്റ ലിവർപൂൾ ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു.

അന്ന് ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരം കാണാനെത്തിയ അരലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കാണികളിൽ 3,000ലേറെപ്പേർ സ്പാനിഷ് തലസ്ഥാനമായ മഡ്രിഡിൽനിന്ന് എത്തിയവരാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ മത്സരം നടക്കുമ്പോഴേക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം ഭാഗിക ലോക്ഡൗണിലായിരുന്നു മഡ്രിഡ് നഗരം. വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മഡ്രിഡിൽനിന്നെത്തിയ ആരാധകർ ലിവർപൂളിലും വൈറസ് പടർത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് നിഗമനം. ലിവർപൂളിലെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് ഈ ഫുട്ബോൾ മത്സരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ലെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് സയന്റിഫിക് അഡ്‌വൈസറായ എയ്ഞ്ചല മക്‌ലീൻ പറയുന്നു.

‘ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ലിവർപൂൾ നഗരത്തിലെ വൈറസ് വ്യാപനവും സ്പെയിനിലെ വൈറസ് വ്യാപനവും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായേക്കും’ – വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിനംപ്രതി പതിവുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എയ്ഞ്ചല പറഞ്ഞു.

ലിവർപൂൾ – അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് രണ്ടാം പാദ മത്സരം ആൻഫീൽഡിൽ നടത്താൻ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നെന്ന് ലിവർപൂൾ സിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ ആരോഗ്യവിഭാഗം ഡയറക്ടർ മാത്യു ആഷ്ടൺ പിന്നീട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരം കാണാൻ മഡ്രിഡിൽനിന്നുള്ള 3000ൽ അധികം കാണികളെ ബ്രിട്ടനിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിച്ചത് പിഴവായിപ്പോയെന്ന് മഡ്രിഡ് മേയർ ഹോസെ ലൂയിസ് മാർട്ടിനസ് അൽമെയ്ഡയും പിന്നീട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്കുപ്രകാരം ലിവർപൂളിലെ എൻഎച്ച്എസ് ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം 246 പേരാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. അതേസമയം, ലോകത്തുതന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഡ്രിഡ്. യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതും യുഎസിലാണ്. സ്പെയിനിൽ ഇതുവരെ 21,000ൽ അധികം പേരാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

∙ കൊറോണയുടെ ‘കളി’ മുൻപും

കോവിഡ് 19 ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച രാജ്യങ്ങളായ ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും മറ്റൊരു ഫുട്ബോൾ മത്സരവും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിപ്പിച്ചതിൽ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ അറ്റലാന്റ – വലൻസിയ പോരാട്ടത്തിന് പങ്കുണ്ടോയെന്ന സംശയത്തിലാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ. ഉണ്ടെന്നാണ് ഇറ്റലിയിലെ കൊറോണ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലൊംബാർഡിയിലെ രോഗത്തിന്റെ രൂക്ഷതയും, സ്പെയിനിലെ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്‌തിയും നാൾവഴിയുമെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 19ന് ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബാർഡി മേഖലയുടെ തലസ്ഥാനമായ മിലാനിലെ ഗിയൂസെപ്പെ മിയാസ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ആ മൽസരം.

തുടക്കത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് സ്പെയിനില്‍ എത്തിച്ചതിൽ ഈ മത്സരത്തിനു പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മിലാനിൽ നടന്ന മത്സരം കാണാൻ എത്തിയവരിൽ 2500ൽ അധികം പേർ സ്‌പെയിനിൽനിന്നു വന്ന വലൻസിയയുടെ ആരാധകരായിരുന്നു. ഇതിൽത്തന്നെ 540 പേർ പിന്നീട് സ്‌പെയിനിൽ കൊറോണ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച വാൽ സെറിയാനയിൽ നിന്നുള്ളവരും! ഇവരുടെ ഇറ്റാലിയൻ യാത്രയ്ക്ക് വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Speculation over possible link between coronavirus cases in Liverpool and the club's Champions League match with Atletico Madrid last month