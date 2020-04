ബ്രിട്ടനിൽ മരണം 20,000 കടന്നു; ഇതിനിടെ യുവതികളുമൊത്ത് യുവതാരത്തിന്റെ പാർട്ടി!

ലണ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഏറ്റവുമധികം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ബ്രിട്ടനിൽ, ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എവർട്ടന്റെ ഇറ്റാലിയൻ താരം മോയ്സ് കീൻ വിവാദക്കുരുക്കിൽ. ചെഷയറിലെ തന്റെ വസതിയിൽ യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം താരം പാർട്ടി നടത്തിയതാണ് വിവാദമായത്. ഇവർ മോഡലുകളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാർട്ടിക്കിടെ സ്വയം പകർത്തിയ ചില വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കീൻ സ്വകാര്യ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇത് ചോർന്നതാണ് താരത്തെ കുരുക്കിലാക്കിയത്. ‘ക്വാറന്റീൻ ക്ലീൻ’ എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് മോയ്സ് കീൻ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായ ബ്രിട്ടനിൽ ഇതുവരെ 20,000ൽ അധികം പേരാണ് മരിച്ചത്. ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യമൊന്നാകെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുപതുകാരൻ താരത്തിന്റെ പാർട്ടി. ആഘോഷത്തിനായി ഒട്ടേറെപ്പേർ സമ്മേളിച്ചതിനാൽ ലോക്ഡൗൺ ലംഘനവും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനവുമുണ്ട്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ താരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലബ്ബായ എവർട്ടൻ പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു. കീനിൽനിന്ന് ഒരു കോടിയോളം രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

‘കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ലബ്ബിന്റെ നയവും പ്രധാന ടീമിലെ ഒരു താരം ലംഘിച്ചത് അമ്പരപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്ലബ്ബിന്റെ കടുത്ത വിയോജിപ്പും നിരാശയും പ്രസ്തുത താരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേലിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അതികഠിനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകര്‍ അതിയായ ബഹുമാനവും ആദരവും അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയാണ് നമുക്ക് അവരോടു ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം’ – എവർട്ടൻ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കീനിന്റെ പ്രവർത്തി എവർട്ടൻ പരിശീലകൻ കാർലോസ് ആഞ്ചലോട്ടിയുടെയും രോഷം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുവന്റസിൽനിന്ന് ഈ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് 240 കോടിയോളം രൂപയ്ക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിൽനിന്ന് മോയ്സ് കീൻ എവർട്ടനിലെത്തിയത്. കൗമാര പ്രായത്തിൽത്തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധയിലെത്തിയ കീൻ, 2000നു ശേഷം ജനിച്ച് യുവെന്റസിന്റെ സീനിയർ ടീമിലെത്തിയ ആദ്യത്തെയാളാണ്. 16–ാം വയസ്സിലാണ് യുവെന്റസ് ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയത്. എന്നാൽ, പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആദ്യ സീസൺ കീനിന് അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. ആകെ നേടാനായത് ഒരു ഗോൾ മാത്രം. ടീം മീറ്റിങ്ങിന് തുടർച്ചയായി രണ്ടു വട്ടം താമസിച്ചെത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സതാംപ്ടണെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിൽ കീനിനെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തിരുത്തിയിരുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വിവാദത്തിൽ ചാടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരമല്ല മോയ്സ് കീൻ. ലോക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ വീട്ടിൽ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം കൈൽ വോക്കറാണ് വിവാദത്തിൽച്ചാടിയ ആദ്യതാരം. വോക്കറിനെതിരെ ക്ലബ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യാത്രാവിലക്ക് നിലവിലിരിക്കെ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോയി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആസ്റ്റൺ വില്ല ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്ക് ഗ്രീലിഷും പിന്നീട് വിവാദ നായകനായി. അകലം പാലിക്കാനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയ ടോട്ടനം പരിശീലകൻ ഹോസെ മൗറിഞ്ഞോയും താരങ്ങളും മാപ്പുപറഞ്ഞാണ് തലയൂരിയത്.



