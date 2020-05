ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം; എന്നിട്ടും ‘ആരെയും കാണിക്കാതെ’ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം!

കോവിഡ്–19 കായികലോകത്തെയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയതോടെ ഇക്കുറി ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫൈനൽ നടന്നത് അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് വലൻസിയ–അറ്റലാന്റ പ്രീക്വാർട്ടർ നടന്നതും അടച്ചിട്ട മൈതാനത്ത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നൊരു രാജ്യാന്തര മൽസരം മറ്റൊരു കാരണത്താൽ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത്. അക്കഥ ഇങ്ങനെ:

ആരും ആ കളി കണ്ടില്ല. അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന ആ മൽസരം ആരു കാണാൻ? പക്ഷേ ചരിത്രം ആ മൽസരം തങ്കലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019 ഒക്ടോബർ 15ന് ഉത്തര കൊറിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ പ്യോങ്യാങ്ങിലായിരുന്നു ആർപ്പുവിളികളും ആരവങ്ങളുമില്ലാത്ത ആ പോരാട്ടം നടന്നത്.

2022 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള യോഗ്യതാ മത്സരമാണ് ‘പൂർണമായും’ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നത്. പരമ്പരാഗത വൈരികളായ ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലായിരുന്നു ആ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാറൗണ്ട് ഏഷ്യൻ മേഖലാ രണ്ടാം ഘട്ട ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ മൽസരമാണ് ആർക്കും പ്രവേശനം നൽകാതെ അടച്ചിട്ട മൈതാനത്ത് അരങ്ങേറിയത്. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനും ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണത്തിനും ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്, ചരിത്രപ്രസിദ്ധ മത്സരത്തിന്റെ നിറം കെടുത്തിയത്.

ഉത്തര– ദക്ഷിണ കൊറിയകളുടെ അതിർത്തി കടന്നായിരുന്നില്ല സന്ദർശക ടീമിലെ താരങ്ങൾപ്പോലും എത്തിയത്. ഏറെ ചുറ്റി ബെയ്ജിങ് വഴിയായിരുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരുടെ വരവ്. ബെയ്ജിങ്ങിലെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എംബസിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഏൽപിച്ച ശേഷമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങൾ മത്സരത്തിനു യാത്ര തിരിച്ചതുപോലും. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും മുൻപ്, മത്സരത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയ ദൃശ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഡിവിഡി കൈമാറാമെന്ന് ഉത്തര കൊറിയൻ അധികൃതർ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു.

പ്യോങ്യാങ് കിം ഇൽ സുങ് സ്റ്റേഡിയമായിരുന്നു വേദി. ആരാധകർക്കും ടിവി ചാനലുകൾക്കും മാത്രമല്ല വിദേശമാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1990നു ശേഷം ഉത്തര കൊറിയയിൽ ഇരു ടീമുകളും ആദ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരം എന്ന പ്രത്യേകത ആ മൽസരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. (അന്ന് പ്യോങ്യാങ്ങിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തരസൗഹൃദ മൽസരത്തിൽ അന്ന് ആതിഥേയർക്കായിരുന്നു ജയം (2–1). ഇരുടീമുകളും അതിനുമുൻപ് പരസ്പരം മൽസരിച്ചത് സോളിലായിരുന്നു, 2017 ഡിസംബർ 12ന്. അന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ 1–0ന് ജയിച്ചു.

ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയോവാനി ഇൻഫന്റിനോയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച അപൂർവം ആളുകളിൽ ഒരാൾ. കാണികളുടെ അസാന്നിധ്യവും ശൂന്യമായ ഗാലറിയും നിരാശപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചും പതാക ഉയർത്തിയുമൊക്കെയായിരുന്നു കളി ആരംഭിച്ചത്. ടോട്ടനം സൂപ്പർ താരം സൺ ഹ്യൂങ് മിന്നാണ് മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നയിച്ചത്. ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഔദ്യോഗിക വാർ‍ത്താഏജൻസിയായ കെസിഎൻഎയാണ് മൽസരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ‘അറ്റാക്കുകളുടെയും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുടെയും’ പരമ്പരയ്ക്കുശേഷം മൽസരം ഗോളില്ലാ സമനിലിയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഇരു ടീമുകളിലെയും രണ്ടു താരങ്ങൾ മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ടു.

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളിൽ മുൻപും ഈ പരമ്പരാഗത വൈരികൾ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. 1990, 94, 2010 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളിൽ ഇരുടീമുകളും മൽസരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുവരും പരസ്പരം കളിച്ചത് നാലു മൽസരങ്ങളിലാണ്. ആദ്യ മൂന്നു കളികൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതോടെ നാലാം മൽസരത്തിന് വാശിയേറി. സോളിൽ നടന്ന മൽസരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ 1–0ന് ജയിച്ചു. ഒരു ഗോളിന് തോറ്റ ഉത്തര കൊറിയക്കാർക്ക് ലോകത്തോടു പറയാൻ ഒരു ന്യായമുണ്ടായിരുന്നു: തങ്ങളുടെ താരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റിട്ടുണ്ട്. വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണം നൽകിയാണ് ഞങ്ങളുടെ താരങ്ങളെ അവർ കളിക്കാനിറക്കിയത്

ഫുട്ബോളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതേവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയത് 15 മൽസരങ്ങളിലാണ്. ഏഴു മൽസരങ്ങൾ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാർ ജയിച്ചപ്പോൾ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ജയം ഒരു മൽസരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

English Summary: No fans, no media and no goals as Koreas play out World Cup qualifier in empty stadium