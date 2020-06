ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉടനെ കോഴിക്കോട്ടേക്കില്ല; വരും സീസണിൽ കൊച്ചിയിൽത്തന്നെ

കൊച്ചി ∙ ഈ ഐഎസ്എൽ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴിക്കോട്ടേക്കില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വരുന്ന സീസണിലെ ഐഎസ്എൽ ഹോം മത്സരങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നടക്കും. കൊച്ചിക്കു പുറമേ കോഴിക്കോട് കൂടി ഹോം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റും കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളേറെ.

2021–22 സീസണിൽ ഒരു ടീമിന് 27 മത്സരം എന്ന ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ ഏതാനും ഹോം മത്സരങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ക്ലബ് ആരായുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിൽ ഐ ലീഗ് ക്ലബ് ഗോകുലം കേരള എഫ്സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടി എത്തുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാതെ കോഴിക്കോട്ടൊരു ഐഎസ്എൽ വേദിയെന്ന ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം സഫലമാകില്ല.

പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഐ ലീഗിലെ ഗോകുലം കേരള എഫ്സിയും ഐഎസ്എല്ലിലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റേഡിയം പങ്കിടുമ്പോൾ ഒരേ ദിവസം 2 കളി വന്നാൽ എന്തുചെയ്യും? ഐഎസ്എൽ സംഘാടകരായ ഫുട്ബോൾ സ്പോർട്സ് ഡവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡും ഐ ലീഗ് സംഘാടകരായ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള 2 ടീമുകൾക്കുവേണ്ടി മത്സരഘടനയിൽ മാറ്റംവരുത്തുമോ?

2. തുടർദിനങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ വന്നാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരസ്യബോർഡുകൾ മുതൽ ഹോം ടീം പ്രചാരണ വസ്തുക്കൾവരെ മാറ്റുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത? സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ടിവി സംപ്രേഷണ സാങ്കേതിക സാമഗ്രികളുടെ സംഭരണം, പരിപാലനം എന്നിവ? (തുടർദിനങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ വന്നാൽ വന്നാൽ ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക സാമഗ്രികളുമായി കോഴിക്കോട്– കൊച്ചി–കോഴിക്കോട് ‘ഷട്ടിലടി’ സ്റ്റാർ ടിവി അംഗീകരിക്കാനിടയില്ല)

3. ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത്, കാണികളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്ഥാനത്തുള്ള അധികത്തൂണുകൾ ഒന്നാംനിര സ്റ്റേഡിയമെന്ന ബഹുമതിക്കൊരു തടസ്സമാണ്. ഇതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമോ?

4. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെലവു ചുരുക്കുന്നു എന്നാണു ഫുട്ബോൾ വൃത്തങ്ങളിലെ സംസാരം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികച്ചെലവുണ്ടാക്കുന്ന വേദി മാറ്റത്തിലേക്കു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടുനീങ്ങുന്നു? അധികച്ചെലവ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ വഹിക്കുമോ? അതോ, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി രംഗത്തുവരുമോ? ഉത്തരങ്ങൾ വൈകില്ലെന്നു കരുതാം.

നവീകരണച്ചെലവ് 25 കോടി

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴിക്കോട്ട് എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 25 കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് വിദഗ്ധർ. ഐഎസ്എൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തും. പുറത്തു വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കോർപറേഷനും ഒരുക്കും. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വെളിച്ച സംവിധാനം, കസേരകൾ, പാർക്കിങ് സൗകര്യം തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ കോർപറേഷൻ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയത്തോടു ചേർന്ന് മൾട്ടിലെവൽ പാർക്കിങ് കോംപ്ലക്സിനുള്ള നടപടികൾ നേരത്തേ തന്നെ കോർപറേഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് ഭീഷണി ഭാവിയിലും തുടർന്നേക്കാം എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. നവീകരണച്ചെലവ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും കോർപറേഷനും പങ്കിട്ടെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതിനിടെ, കോഴിക്കോട്ടുകൂടി മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും തങ്ങൾ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിനിധികളും കോർപറേഷനും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ചർച്ച 10ന് നടക്കും.

