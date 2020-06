ജർമനിയിൽ ബയൺ തന്നെ വമ്പൻമാർ; വീണ്ടും വിജയം, എട്ടാം കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു

മ്യൂണിക്ക്∙ ജർമൻ ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽ കരുത്തൻമാരായ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന് തുടർച്ചയായി എട്ടാം കിരീടം. ഇന്നു പുലർച്ചെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെർഡർ ബ്രമനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് കീഴടക്കിയതോടെയാണ് ബയൺ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്. 43–ാം മിനിറ്റിൽ ജെറോം ബോട്ടെങ്ങിന്റെ പാസിൽനിന്ന് റോബർട്ട് ലെവൻഡോവിസ്കിയാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. 79–ാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട കൗമാര താരം അൽഫോൻസോ ഡേവീസ് പുറത്തുപോയെങ്കിലും 10 പേരുമായി പൊരുതി ബയൺ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു.

സീസണിലെ 31–ാം ഗോൾ കുറിച്ച ലെവൻഡോവിസ്കി ഒരിക്കൽക്കൂടി ബയണിന്റെ വിജയശിൽപിയായി. ഇതോടെ, ഒരു സീസണിൽ ജർമൻ ലീഗിൽ കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന വിദേശതാരമെന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താനും ലെവൻഡോവിസ്കിക്കായി. 2016–17 സീസണിൽ ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിനായി 31 ഗോൾ നേടിയ പിയറി–എമറിക് ഔബമെയാങ്ങിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇതുവരെ റെക്കോർ‍ഡ്.

സീസണിൽ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ബയണിന്റെ കിരീടധാരണമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിനേക്കാൾ 10 പോയിന്റ് മുന്നിലാണ് ബയൺ മ്യൂണിക്ക്. ഡോർട്മുണ്ടിന് ഇനി മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ആരാധകർക്കു നടുവിലായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപുള്ള ഏഴു കിരീടധാരണങ്ങളെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ബയൺ ഇത്തവണ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്.

English Summary: Bayern Munich celebrated in a near-empty stadium after securing an outstanding eighth successive title.